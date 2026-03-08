Conmoción en Córdoba: un hombre fue herido con una botella rota durante una discusión de tránsito

Un hombre sufrió un importante corte en el cuello luego de una discusión de tránsito en Córdoba . A causa del brutal ataque, debió ser hospitalizado y dos personas fueron detenidas.

El violento episodio ocurrió este sábado al mediodía en el cruce de las calles Ciudad de Valparaíso y Cabo Cuevas, en el barrio Inaudi.

De acuerdo a los primeros datos que pudo establecer la policía gracias al testimonio de la novia de la víctima, todo comenzó por una discusión víal que derivó en el brutal ataque.

A causa de ello, la mujer alertó rápidamente al servicio de emergencias y el hombre fue trasladado al Hospital Príncipe de Asturias, donde fue asistido y quedó internado.

Tras ello, se desplegó un amplio operativo policial que culminó en Manzana 42, lote 1 de barrio Angelli II, donde los efectivos detuvieron a un hombre y una mujer.

Durante el procedimiento también se secuestró un auto Ford Escort en el que se trasladaban los sospechosos y la botella de vidrio que fue utilizada como arma.

Los detenidos fueron trasladados a una dependencia policial y quedaron a disposición de la Justicia, mientras la víctima permanece bajo observación.

Días atrás ocurrió un hecho similar en Castelar. En medio de una discusión de tránsito, un conductor desmayó a otro después de pegarle con un fierro en la cabeza y terminó detenido e imputado por el delito de lesiones graves.

El violento episodio ocurrió sobre la calle Juan Manuel de Rosas, a metros de la Autopista del Oeste, en la localidad bonaerense de Castelar . Todo quedó registrado por un vecino que grabó la secuencia con su celular.

Según se pudo reconstruir, el hecho comenzó con un roce de tránsito entre el conductor de una camioneta Ford Ranger y la de un utilitario.

Tras la agresión, Darío Alejandro Vargas, de 62 años, fue derivado al sanatorio de La Trinidad en Ramos Mejía. Allí le detectaron una fractura en el cráneo, además del hundimiento a la altura de la nuca.

De acuerdo a lo precisado por el parte médico, se estaba provocando otra situación riesgosa para su salud, por lo que decidieron avanzar con una cirugía para limpiar y proteger la zona.

Fuente: TN