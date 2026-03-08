Video: un delincuente robó un celular, intentó escapar y un sodero lo chocó para detenerlo

NACIONALES

Un delincuente robó un celular y terminó siendo chocado por un sodero mientras intentaba darse a la fuga. El episodio ocurrió el viernes al mediodía en Nueva Córdoba.

De acuerdo a algunos testigos, el ladrón estaba siendo perseguido desde la zona de la Terminal de Ómnibus hasta la calle Boulevard Illia al 600, donde fue demorado por vecinos que presenciaron el episodio.

Según informó ElDoce , la policía intentó interceptarlo por distintas calles luego de advertir que había robado un celular.

En ese momento, entre el tránsito y la circulación de gente, un distribuidor de soda que trabajaba por la zona lo chocó en plena persecución y permitió frenar su escape .

Segundos más tarde, los agentes lograron detenerlo luego de que varias personas lo retuvieran.

Parte de la insólita secuencia fue grabada por personas del barrio, desde edificios aledaños a la calle en donde ocurrió todo. En las imágenes se puede observar cómo redujeron al delincuente-

En el video, además, se puede escuchar a algunas personas celebrando el accionar de los efectivos cuando el ladrón era trasladado a la dependencia policial.

Fuente: TN