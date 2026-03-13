Piden investigar si las parejas de tres funcionarios también viajaron en el avión presidencial a Nueva York

El escándalo que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni , por haber subido a su esposa, Bettina Angeletti, al avión presidencial para viajar a Nueva York el fin de semana pasado en el marco del “Argentina Week” sumó un nuevo capítulo este viernes. Ahora, el diputado del Partido Socialista Esteban Paulón presentó un pedido a la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei , en el que solicitó toda la información del vuelo y del alojamiento. Según dijo el diputado a LA NACION , a bordo del ARG-01 o en el hotel neoyorquino podrían haber estado las parejas de tres funcionarios más.

El propio Adorni habló de otras mujeres que acompañan a miembros de la delegación oficial. “Incluso acá hay mujeres de otros funcionarios. Es normal que uno viaje con su esposa”, dijo en Nueva York, para defenderse cuando el escándalo escalaba.

Paulón pidió dos documentos que podrían develar qué parejas viajaron en el avión presidencial o se hospedaron en el hotel con los funcionarios: el manifiesto completo de vuelo del avión oficial y el room list de alojados en los varios hoteles lujosos reservados.

“Tenemos la información de que un funcionario tuitero también viajó en el avión con su pareja”, sostuvo Paulón. Consultado por este medio, el diputado aclaró que se trataría del director de Comunicación Digital, Juan Pablo Carreira , quien está al frente de la Oficina de Respuesta Oficial, y quien también integró la comitiva oficial para viajar a la Gran Manzana. Al tuitero libertario (Juan Doe) no se le conoce una pareja o esposa de manera pública.

Además, el manifiesto de vuelo busca comprobar si también la esposa del canciller, Pablo Quirno, formó parte de la comitiva, que en el último tiempo fue limitada por el propio jefe de Gabinete bajo la premisa de cuidar los fondos públicos. Hasta el momento, sí se reveló que estaba en Nueva York durante la Argentina Week.

“Estimamos que el viaje en total valió US$1.300.000. Eso tiene que estar respaldado por jefatura de Gabinete”, sostuvo Paulón en diálogo con LA NACION . De ese monto se desprenden US$500.000 para el vuelo y US$10.000 de alojamiento para cada pasajero más los viáticos.

Además, el diputado pidió al Congreso saber “quién sufragó el costo derivado del viaje de Angeletti”, los comprobantes de la esposa del jefe de Gabinete en caso de que se hayan financiado sus gastos, “si Angeletti ocupa algún rol específico en las actividades previstas en la agenda oficial” y por último el presupuesto total del viaje “detallando fondos de traslados, aéreos y alojamientos en los hoteles de New York”.

A este pedido se le sumó uno de Derecho de Acceso a la Información Pública a Karina Milei , al que accedió este diario, con la solicitud del manifiesto de vuelo, los gastos de Angeletti, y el presupuesto total y detallado del viaje.

En la comitiva que fue a la Argentina Week para dialogar con empresarios y atraer inversiones, al presidente Javier Milei y su hermana Karina se sumaron el canciller Quirno; Adorni; el ministro de Economía, Luis Caputo ; su segundo, José Luis Daza ; el secretario de Energía, Daniel González Casartelli ; y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili .

También viajaron los ministros Mario Lugones (Salud) y Federico Sturzenegger (Desregulación); el presidente de YPF, Horacio Marín ; el director de Realización Audiovisual, Santiago Oria , el cineasta personal de Milei; el secretario de Comunicación, Javier Lanari ; Carreira; y el secretario de Relaciones Internacionales Económicas, Fernando Brun.

El escándalo se desató cuando el domingo, durante las primeras actividades del Gobierno en la ciudad estadounidense, se difundió una fotografía en la que se ve a la esposa de Adorni junto a la comitiva presidencial durante una visita a la tumba del rabino en el barrio de Queens. Consultado al respecto el martes por la tarde durante una entrevista en el canal A24 , Adorni confirmó que Angeletti se sumó a la comitiva desde su despegue en Buenos Aires y se defendió de las críticas al afirmar que fue a “deslomarse” al viaje oficial y por eso quería estar acompañado de su esposa.

Sumado a eso, el periodista Carlos Pagni reveló el lunes en LN+ que el ministro coordinador viajó, también con su mujer, a Punta del Este en avión privado para el fin de semana largo por Carnaval.

Fuente: La Nación