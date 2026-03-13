Así avanzan las obras en el Estadio Azteca, el primero que recibirá a un Mundial por tercera vez en la historia

CIUDAD DE MEXICO.- Los obreros entran y salen. Algunos para tomarse un descanso y para almorzar. Otros para seguir con sus tareas. Ni el extraño calor invernal detiene la marcha. Los camiones hormigoneros se frenan en el acceso principal y esperan autorización para entrar. Así transcurren los días de la reforma del estadio Azteca. Aunque actualmente lleva otro nombre, pero que nadie lo menciona, tiene mucha historia. Se jugó la Copa del Mundo de 1970, con varios partidos para la historia y el brillo de Pelé, que se despidió de los mundiales con el tricampeonato. Y Diego Maradona también dejó su sello eterno en 1986 con la segunda consagración de la Argentina. En 2026, en menos de 90 días, también se disputará una Copa del Mundo, y será el único escenario que la reciba por tercera vez… Aunque varios se lamentan porque allí no se disputará la final. Pero será la sede del encuentro inaugural, el 11 de junio, entre México y Sudáfrica.

La capital mexicana se prepara y su icónico estadio todavía no está listo, aunque se trabaje de sol a sol. Es mucha la incertidumbre alrededor de su puesta a punto, pero lo que más trasciende es su demora. Lleva tres meses de atraso, y aunque luzca bastante avanzado, sus reformas totales no estarán completas para el amistoso de reinauguración del próximo 28 de marzo, cuando la selección local jugará frente a Portugal, en la fecha FIFA . Sin embargo, para los cinco duelos mundialistas que pisarán el renovado “Coloso de la Colonia Santa Úrsula”, aseguran que todo estará listo.

El 26 de mayo de 2024 se disputó el último partido en el estadio Azteca. Fue en el desquite de la final del Torneo Clausura mexicano entre América y Cruz Azul. Sobre esto, Alfredo Bush,

En todo lo que tiene que ver con el exterior, que es en lo que todavía no tiene mucho progreso, se modernizará la fachada y se intervendrá el techo, que tendrá una membrana de color roja y decorativa, y también habrá pantallas led que rodearán el estadio. Se mejorarán las rampas de acceso, ascensores, estacionamientos y señalizaciones que cumplan los estándares internacionales. Una vez finalizada toda la obra, el costo total de la restructuración del Azteca rondará los 200 millones de dólares. Así avanza el actual Estadio Banorte, llamado así desde marzo del año pasado, aunque “ha causado quejas entre aficionados que consideran que se está comercializando un ícono cultural”, explica el

¡EL AZTECA SE PREPARA PARA BRILLAR! 🏟️💡 Arrancan las pruebas en el renovado Estadio Azteca: pantallas, iluminación y cada detalle técnico se afinan rumbo a la gran reapertura.🌎⚽ pic.twitter.com/t6mvOd9c0T

Pero toda esta remodelación lleva mucho tiempo y los que más saben son los obreros. Daniel y Eduardo salieron del estadio para descansar debajo de una sombra, buscaron comida en un puestito y respondieron con determinación: “Ahí vamos... No creo que llegue 100% al partido del 28, pero para el Mundial sí va a estar al listo”, dijo uno de ellos mientras se miraban y asentían con la cabeza. Todos coinciden en lo mismo. Alejandra interrumpió su tarea de “banderillera” para responderle a LA NACION. “Para el amistoso va a estar en un 75%, pero para el debut de la Copa llegamos”. Al predio, sólo ingresan los obreros, ingenieros, arquitectos y no muchos más y quien lo advierte es José Luis, un personal de seguridad que mientras responde autoriza a una camioneta a ingresar por la puerta 1: “La información que tenemos acá es que marcha muy bien y para el Mundial va a estar finalizado”, asegura.

Tras una extensa vuelta, en otro portón, está Miguel, otro guardia. Cerca suyo, las viejas butacas forman montículos y algunas las usa para su descanso. Miguel es un privilegiado. Estuvo presente en la Copa del Mundo de 1986 y vio grandes figuras como “Gary Lineker, Michel Platini y a nuestro Hugo Sánchez”, describe. Sin embargo, la mayor anécdota que lleva consigo en ese escenario se dio el 22 de junio de 1986 cuando Diego Maradona engañó a todos los con un gol con la mano y fue autor de la mejor obra maestra de la historia de los mundiales: “Estuve en la cancha ese día, no me lo olvido más, hizo magia”, rememoró.

En 1970 se jugó el primer Mundial en este país y en el Azteca brillaron muchas figuras. Algunos de ellos fueron Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Rivellino, Jairzinho, Carlos Alberto y Dino Zoff. También fue el estadio del famoso “Partido del siglo” que disputaron Italia-Alemania en una de las semifinales con triunfo Azzurro por 4 a 3 luego de un alargue repleto de idas y vueltas en el resultado. Además, estuvo presente Pelé. En el Azteca disputó su último partido mundialista.

Y este año será el turno del 2026. A pesar de que la sede será compartida con Estados Unidos y Canadá, México contará con el único estadio del mundo en recibir tres mundiales y el Azteca se prepara. Serán cinco los partidos que se disputen. Allí se inaugurará la Copa con el duelo entre el local y Sudáfrica; luego se medirán Uzbekistán ante Colombia y en el último partido de la etapa de grupos los anfitriones enfrentarán al vencedor del repechaje europeo que saldrá de Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa o Irlanda.

La segunda rueda tendrá un choque de dieciseisavos de final y un cruce de octavos. Luego no habrá nada más. El lamento de los mexicanos es no poder contar con la final del Mundial, como sucedió en el 70 y en el 86. Tonathiu Guerra es

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Fuente: La Nación