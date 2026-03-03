Pasarse un tomate por la cara: para qué sirve y qué beneficios tiene, según expertos en dermatología

Además de ser un ingrediente habitual en ensaladas y salsas, el tomate también empezó a ganar lugar en las rutinas de cuidado facial . Aunque pueda sonar llamativo, especialistas en dermatología señalan que su composición lo convierte en un aliado interesante para la piel , especialmente en casos de acné leve, manchas superficiales o falta de luminosidad.

Desde la clínica dermatológica india Kaya Clinic explican que el tomate contiene vitaminas , antioxidantes y á cidos naturales que pueden contribuir a mejorar el aspecto del rostro si se utiliza correctamente y con moderación.

El sitio Kaya Clinic , especialista en dermatología y tratamientos de la piel, explica que contiene vitaminas , minerales y antioxidantes que pueden combatir:

Se trata de una alternativa natural , económica y efectiva para quienes buscan una piel más sana y luminosa.

El secreto de este método está en la composición de la fruta, ya que contiene:

El tomate puede aplicarse de distintas maneras según el objetivo y el tipo de piel.

Mezclar el jugo de un tomate con una cucharadita de limón. Aplicar con algodón sobre el rostro limpio, dejar actuar 10 minutos y enjuagar con agua fría. Esta combinación potencia el efecto aclarante.

Para combatir el acné y la piel grasa

Preparar una mascarilla con pulpa de tomate y una cucharadita de miel. Aplicar durante 15 minutos y retirar con agua tibia. El tomate ayuda a regular la grasa, mientras que la miel aporta hidratación liviana.

Mezclar tomate triturado con dos cucharadas de yogur natural. Aplicar 20 minutos y enjuagar. Esta opción resulta más suave y nutritiva.

Cortar un tomate al medio, espolvorear azúcar sobre la pulpa y masajear en círculos suaves durante unos minutos. Luego enjuagar. Es una exfoliación ligera para mejorar la suavidad.

Combinar pulpa de tomate con gel de aloe vera y aplicar 20 minutos en la zona afectada. Puede ayudar a aliviar enrojecimientos leves.

Fuente: TN