Conmoción en Mendoza: un turista francés se descompensó y murió mientras hacía una excursión

NACIONALES

Un turista francés de 35 años falleció en Tunuyán, Mendoza , mientras hacía una excursión en una zona de alta montaña. La alerta a emergencias llegó el lunes por medio de un llamado. Tras un operativo de urgencia, los médicos confirmaron la muerte del excursionista.

El hombre fue identificado como Joel Oliver, quien se encontraba acompañado por otra persona al momento de su descompensación. Presentaba dificultades para respirar y habría sufrido un edema pulmonar . Todavía se aguardan los resultados de las pericias para determinar la causa.

Fuente: Clarín