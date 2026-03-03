“Mecheros VIP” en Aeroparque: robaban anteojos en el Free Shop y fueron atrapados antes de embarcar

Personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria desbarató una serie de hurtos cometidos por pasajeros en los locales del Free Shop de Aeroparque durante la temporada de vacaciones.

Lo que sorprendió a los investigadores no fue solo la modalidad, sino el perfil de los delincuentes, tratándose de personas de clase media-alta con ingresos mensuales que en algunos casos superan los diez millones de pesos.

Bajo un modus operandi basado en el camuflaje y el descuido, los delincuentes aprovechaban el flujo masivo de turistas vestidos como pasajeros de gran poder adquisitivo para no levantar sospechas mientras seleccionaban objetos pequeños pero costosos, como anteojos de sol de primera marca, maquillajes y perfumes.

Sin embargo, el sistema de monitoreo de la PSA y las cámaras de los comercios registraron cada movimiento a través de una mecánica de detención estratégica.

Los sospechosos guardaban los objetos entre sus bolsos o prendas para luego salir del local sin pagar y continuar su camino hacia las zonas comunes, momento en el que el personal de seguridad daba aviso inmediato para que fueran interceptados directamente en la puerta de embarque , apenas minutos antes de subir al avión.

Según consta en la causa que lleva adelante el juez Martín Yadarola, entre los imputados se encuentran una ciudadana española que declaró ingresos de mil novecientos euros mensuales y ciudadanos argentinos con sueldos registrados de entre ocho y diez millones de pesos.

Ante la calificación de hurto simple, que es un delito con una escala penal baja de hasta dos años, el juez Yadarola aplicó una solución legal conocida como reparación integral.

La mayoría de los comerciantes, representados por una empresa que opera en la terminal, aceptó este acuerdo porque les permite recuperar el valor de lo perdido de forma rápida bajo términos estrictos que incluyen la devolución del objeto robado y el depósito judicial del doble del valor del producto.

Fuente: TN