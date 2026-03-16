Paro universitario: los docentes comenzaron una semana de protestas en todo el país en reclamo de mejoras salariales

En reclamo de la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario , este lunes comenzó el paro nacional de docentes en universidades de todo el país. La medida, que se lleva adelante desde el 16 al 21 de marzo y desde el 23 al 30 del mismo mes, es impulsada por la Conadu y la Conadu Histórica, las dos federaciones mayoritarias a nivel nacional.

“Exhortamos a legisladores de todos los bloques del Congreso Nacional que rechacen cualquier intento de modificatoria de una ley apoyada y ratificada en varias instancias por una enorme mayoría plural y federal. Además, exigimos al Poder Judicial que deje de dilatar la sentencia sobre el tema de fondo, porque cada dos meses de incumplimiento perdemos un salario completo”, expresaron desde la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU).

En ese contexto, indicaron que " el gobierno nacional debe convocar a paritarias de manera urgente ".

La protesta, con la que reclamarán la recomposición salarial del sector , afecta a la mayoría de las casas de estudios del país; entre ellas la Universidad Nacional de Córdoba (UNC); de La Plata (UNLP); la Tecnológica Nacional (UTN); la de Rosario (UNR); la de Tucumán (UNT); la del Nordeste (UNNE); del Chaco Austral (UNCAUS); de Salta (UNSa); de Entre Ríos (UNER); y de José C. Paz (UNPAZ).

En tanto, los docentes de la Universidad de Buenos Aires votaron parar “por tiempo indeterminado” hasta que les paguen “el 55,4% de aumento salarial” dispuesto por la norma em cuestión.

“La evolución del salario real de la docencia universitaria se encuentra en su mínimo histórico: 35,6% por debajo de noviembre de 2023 e incluso 2,7% por debajo de los peores niveles alcanzados en 2004. Con la aplicación de la Ley de financiamiento universitario, nuestro salario básico debería incrementarse 55,4%. El gobierno pretende modificarla para pagar sólo un 12% y en tres cuotas”, sostuvo la Asociación Gremial Docente (AGD) de la UBA a través de sus redes sociales.

Por eso, a partir del 16/3 no volvemos a las aulas. Desde AGD UBA impulsamos un paro por tiempo indeterminado. Con medidas aisladas y desacompasadas no vamos a frenar la embestida de Milei contra las universidades. 19/3 asamblea general docente. 18 hs. Fac. de Cs. Sociales pic.twitter.com/09gpUsC4uH

En esa línea, indicaron que no volverán a las aulas en la fecha que estaba prevista. “Con medidas aisladas y desacompasadas no vamos a frenar la embestida de Milei contra las universidades ”, indicaron en sus redes sociales, donde informaron que el jueves habrá una asamblea general docente en la Facultad de Ciencias Sociales.

En tanto, desde la CONADU resolvieron también la realización de una marcha federal universitaria que podría concretarse el 23 de abril. No obstante, la fecha deberá coordinarse con el Frente Sindical Universitario y la comunidad universitaria en general.

“El Congreso evaluó la importancia de retomar el contacto entre estudiantes y docentes para que esta nueva marcha sea la expresión masiva en las calles de un pueblo que defiende la universidad pública”, resaltaron

Fuente: Clarín