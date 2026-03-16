Más de la mitad del país en alerta por tormentas: cuándo llegan las lluvias a la Ciudad de Buenos Aires

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por tormentas y fuertes vientos para los próximos días. Hay 15 provincias afectadas. ¿Qué pasará en la Ciudad de Buenos Aires? El agua llegará con fuerza mañana.

El aumento de la temperatura y la concentración de la humedad advierten la llegada del fenómeno. Hasta el momento, rigen alertas de nivel amarilla y naranja . Para estos días, se pronostican lluvias de variada intensidad para el sudoeste de Santa Cruz y Neuquén. También para el oeste de Río Negro y el noroeste de Chubut, donde se anticipa una alerta amarilla por vientos.

El viento zonda será protagonista en el norte y sur de Mendoza y para el sur de San Juan. Allí también se avecinan tormentas. La alerta de precipitaciones también involucra a La Pampa, San Luis, La Rioja, Córdoba, Santa Fe, Formosa, Corrientes, Misiones, La Pampa y gran parte de la provincia y la ciudad de Buenos Aires.

El agua comenzaría a llegar este lunes a distintos puntos del país, pero se profundizará su caída durante gran parte del martes. Para el miércoles, las condiciones cambiarían de forma generalizada: no se esperan lluvias, pero sí un descenso de la temperatura marcado por la baja de la humedad .

Después de una jornada intenso de calor, en la que el termómetro superará los 30 grados, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se prepara para recibir el fenómeno, mientras que en la provincia las lluvias podrían anticiparse de forma aislada para este lunes.

Las tormentas a la ciudad llegarían entre la mañana y la tarde del martes 17 de marzo. La alerta es amarilla, según el SMN, lo que indicaría la presencia de lluvias de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las ráfagas de viento podrían superar los 70 kilómetros por hora. El descenso de la temperatura se verá registrado durante el miércoles.

Fuente: Clarín