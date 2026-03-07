Paraná: tras el crimen de un preso, dos familiares se prendieron fuego de forma accidental al quemar neumáticos en la puerta de la cárcel

La muerte de Martín Luciano Siegfried, un detenido de 26 años que murió en el Hospital San Martín tras ser herido en una gresca dentro de la Unidad Penal Nº1 de Paraná , desató una jornada de extrema violencia y peligro en las puertas del establecimiento.

Durante la tarde del viernes, un grupo de familiares del fallecido se concentró en la entrada del penal para exigir justicia y para ello inició una quema de neumáticos que rápidamente se salió de control .

La tensión en la protesta alcanzó su pico cuando los manifestantes manipularon las gomas encendidas y, en un descuido, "se terminaron prendiendo fuego ellos mismos", según describieron testigos del incidente.

Una de las mujeres que participó de la quema casi fue consumida por las llamas de forma accidental, aunque logró apartarse a tiempo sin sufrir lesiones de gravedad.

Los familiares de Siegfried reclamaban en la puerta del penal para pedir explicaciones sobre las circunstancias de la muerte del recluso.

Según la primera versión oficial, hubo una pelea dentro del establecimiento carcelario por motivos que aún se intentan establecer. Durante la riña, Siegfried recibió múltiples heridas cortantes de extrema gravedad, y pese a que lo trasladaron de urgencia al hospital San Martín los médicos no pudieron evitar su fallecimiento.

La familia de Siegfried no cree en esa versión de los hechos y pide una investigación exhaustiva para conocer las circunstancias en que se produjo su deceso.

"Lo mataron como a un perro mientras dormía. Lo mataron y lo tiraron afuera de la celda con todas sus cosas", dijo la madre del preso fallecido, presente en la protesta.

En tanto, una de sus hermanas pidió que se muestran las cámaras del interior del penal. "A mi hermano lo mataron adentro de un pabellón mientras él estaba descansando. Lo mataron durmiendo como a un perro”, sostuvo.

