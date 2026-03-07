Horror en Santiago del Estero: un hombre secuestró, apuñaló y abusó de su ex novia de 16 años embarazada

NACIONALES

Un hombre de 20 años quedó detenido en Santiago del Estero, luego de haberle hecho pasar a su ex novia, de 16 años, una secuencia de terror: irrumpió en su casa, la secuestró, la apuñaló y abusó sexualmente de ella. La chica, además, estaba embarazada.

El episodio ocurrió en la localidad de Frías , de apenas 26 mil habitantes , ubicada en la frontera con Catamarca. El hombre le envió un mensaje amenazante a su ex pareja, avisándole que "iba a ir a su casa". La mujer le pidió que no fuera. Sin embargo, el atacante no le hizo caso, entró en la vivienda y la cargó contra ella mientras estaba dormida.

Allí la golpeó primero y luego la apuñaló . Acto seguido, la amenazó para llevársela de la casa. Se fueron juntos por un camino vecinal, donde la volvió a apuñalar por la espalda. Cuando llegaron a la casa de él, la volvió a golpear y abusó sexualmente de ella.

El hombre se acostó a dormir. En ese momento, la chica aprovechó para escapar y pedir ayuda. Según consigna Nuevo Diario Web de Santiago, la chica fue asistida y está recibiendo tratamiento psicológico.

El hombre, por su parte, quedó detenido. Esta semana, la Jueza de Control y Garantías de Choya y Guasayán, Dra. Roxana Cejas Ramírez, rechazó el pedido de la defensa para que el agresor sea excarcelado.

No solo eso, también le dictó una prisión preventiva de dos años por la peligrosidad del sospechoso.

Es el segundo ataque de este tipo que ocurre en las últimas semanas en Frías. El sábado pasado un hombre había quedado detenido luego de acuchillar a su ex novia, Emilse M. y a la actual pareja de ella, Víctor M., tras encontrárselos en una plaza.

El hombre, conocido como "Caco" Díaz, se encontró a su ex cuando se dirigía a la plaza acompañada de sus hijos menores, de 2 y 6 años. "Caco" se le puso enfrente y le pidió “hablar de manera tranquila”. Ella se negó y trató de seguir.

" Caco" enloqueció y sacó una cuchilla de unos 15 cm . Ahí empezó a amenazar a ambos. Víctor salió corriendo, pero el agresor lo atrapó pocos metros después y lo apuñaló dos veces, una en la cabeza y otra en el hombro.

Luego volvió con su ex y la apuñaló en el abdomen y en la espalda. Según informa Radio Urbana de Frías, la mujer quedó inconsciente en un charco de sangre.

El agresor luego fue al hospital local y dijo que "le había bajado la presión". Estaba ensangrentado y con un cuchillo en la mano. Fue asistido, pero a la par avisaron a la Policía.

"Caco" quedó detenido, acusado de doble intento de homicidio. La Justicia además dictaminó que se realice una cámara Gesell al chico de 6 años que presenció toda la secuencia.

Fuente: Clarín