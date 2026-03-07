“Por instinto maternal”: quedó en libertad la mujer que apuñaló a un jubilado que hacía exhibiciones obscenas ante sus hijos

NACIONALES

La mujer que apuñaló a un vecino que hacía exhibiciones obscenas frente a sus hijos fue liberada este sábado, donde estaba detenida tras el ataque ocurrido el viernes en La Plata.

La madre, de 28 años, se había entregado a la Policía después de que acudieran a atender a hombre, de 68 años, el viernes a la madrugada. Poco tiempo antes, la mujer lo había descubierto masturbándose frente a los niños, de 9 y 7 años.

Estuvo a disposición de la Justicia, en una causa caratulada en principio como “homicidio en grado de tentativa”, a cargo de la UFI Nº 15 del Departamento Judicial La Plata. Ahora, tras su declaración, quedó en libertad.

La fiscal entendió que la mujer había actuado "en defensa de sus hijos" y "para evitar un mal mayor", por lo que no pidió su detención. Según el portal 0221 , la mujer relató que encontró al hombre llevando a cabo esas conductas inapropiadas frente a los chicos y explicó que reaccionó con "instinto maternal" y para evitar un posible abuso.

Pese a la puesta en libertad, a la mujer le dictaron prohibición de acercamiento hacia el hombre y su familia. Según se supo, ambos compartían vivienda, ya que ella alquilaba una habitación en la casa del jubilado.

Además, sigue procesada, aunque sus abogados pedirán el sobreseimiento.

El episodio tuvo lugar en la calle 523, entre 18 y 19, en la localidad de Tolosa. La mujer hirió al jubilado, identificado como Genaro, con un cuchillo en el tórax, el cuello y la cara.

Tras el llamado al 911, el hombre fue trasladado de urgencia al Hospital San Roque. Lo internaron en estado grave. La mujer reconoció al instante haber sido la autora de las heridas.

Fuente: Clarín