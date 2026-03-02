Para qué sirve poner algodón con vinagre en la lengua de suegra

NACIONALES

Existe un simple truco a base de vinagre y algodón que permite proteger a las plantas de la interacción con los gatos . La convivencia con esos pequeños felinos llena de amor muchos hogares, aunque plantea ciertos desafíos, como el de lograr que no jueguen ni hagan sus necesidades en las macetas.

La lengua de suegra , una de las plantas más comunes en la mayoría de las casas, es la más expuesta al contacto con esos animales, que ven en ella un ambiente propicio para orinar o defecar. Por eso, muchos dueños optan por esos dos ingredientes combinados para protegerlas.

Además de para cuidar a las plantas, este truco protege la salud de los gatos, ya que mucha gente ignora que hay especies que son tóxicas para ellos . Aplicar unas bolitas de algodón con vinagre blanco alcanza para que la relación entre las mascotas y las plantas sea mucho más armoniosa.

Ahuyentar a los gatos de las plantas requiere comprender primero por qué eligen las macetas como sitio para hacer sus necesidades. Los felinos poseen un olfato altamente desarrollado y tienden a marcar territorio mediante feromonas presentes en su orina. Si un área conserva ese olor, puede transformarse en un punto de referencia al que regresan. Además, la textura suelta y arenosa de la tierra resulta atractiva para cubrir sus desechos.

Frente a este comportamiento, el vinagre blanco aparece como un recurso simple y accesible. Su aroma fuerte actúa como repelente natural, ya que los gatos lo consideran desagradable . Introducir este nuevo olor en las macetas rompe el atractivo que representaba ese espacio y se reduce la probabilidad de que vuelvan a utilizarlo como baño.

Una de las formas más prácticas de hacerlo consiste en mezclar partes iguales de agua y vinagre blanco en un rociador. La solución se aplica suavemente sobre la tierra y en las zonas cercanas a las plantas . Es importante evitar empapar en exceso el sustrato. Este procedimiento debe repetirse luego del riego o de lluvias, ya que el olor se disipa con la humedad.

Otra alternativa eficaz es utilizar bolitas de algodón mojadas en vinagre blanco . Se colocan estratégicamente alrededor de las macetas o en sectores del jardín donde suelen acercarse los gatos. El algodón libera el aroma de manera constante y prolonga el efecto disuasorio sin necesidad de rociar directamente la tierra.

También puede añadirse una pequeña cantidad de vinagre al agua de riego, lo que contribuye a reforzar el olor en la superficie. Conviene realizar pruebas previas, ya que algunas plantas podrían dañarse ante concentraciones elevadas.

Aunque se trata de un método casero efectivo, el vinagre debe utilizarse con prudencia. Nunca hay que aplicarlo directamente sobre los animales ni en exceso sobre las hojas . Utilizado de forma moderada y estratégica, puede favorecer una convivencia más armónica entre gatos y plantas.

Muchas plantas habituales en el hogar pueden resultar tóxicas para los gatos , incluso en pequeñas cantidades. Entre las más conocidas se encuentra el lirio, cuya ingestión puede provocar insuficiencia renal aguda . También la dieffenbachia, muy utilizada en interiores, contiene sustancias irritantes que afectan la boca y el sistema digestivo. La popular lengua de suegra, presente en muchísimas casas, puede generar vómitos y malestar si es mordida .

Otras especies frecuentes como el potus y la cala contienen compuestos que irritan las mucosas y provocan salivación excesiva, dolor oral e inflamación. El aloe vera, pese a su fama de planta medicinal para humanos, puede causar diarrea y decaimiento en felinos .

Ante síntomas como vómitos, letargo o falta de apetito tras el contacto con una planta, es clave consultar de inmediato a un veterinario.

