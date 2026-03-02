Carbón en polvo y limón en la sartén: para qué sirve y cuándo recomiendan usarlos

Los trucos caseros, que suelen combinar ingredientes que uno no imagina pueden tener esa función juntos, suelen ser clave en algunos aspectos. En este caso, el carbón en polvo y limón mezclados , pueden ayudar en la limpieza de algunos artefactos.

Esta combinación sirve para que las sartenes o planchas queden como nuevas. Esta mezcla se recomienda usar en estos artefactos si por el uso continuo terminaron oxidándose , ya que actúa para remover esto.

El tip de limpieza lo ofreció el cocinero Salvador Mazzocchi, conocido como Salva La Cocina, en sus redes sociales. Las sartenes, planchas o discos pueden terminar oxidándose por el uso que se le da al cocinar. Aunque esto es normal que pase, incluso en los productos con mejores materiales, el óxido puede terminar afectando las recetas .

Hay productos industriales que podrían arreglar este problema, pero con base de químicos y líquidos que también pueden perjudicar al artefacto. Por lo que este truco casero puede ser la solución que uno está buscando.

Estos secretos, para realizar diferentes tareas de limpieza con productos que todos tenemos en casa se han vuelto cada vez más populares, y las combinaciones suelen ser una sorpresa para los que no conocen tanto del tema.

En este caso, el proceso consiste en utilizar carbón en polvo y limón. Los pasos a seguir son relativamente sencillos, como se muestra en el video, pero hay que tener cuidado de hacerlos bien para no dañar más la superficie.

Lo primero que hay que hacer es generar la pasta que se aplicará sobre la sartén, plancha o disco. Para esto, se toman algunos trozos de carbón y se los coloca dentro de una bolsa, para poder pegarles y triturar lo más posible su estructura.

Cuando termina este paso, con un pequeño colador, se coloca el carbón para que solo pase al recipiente el polvo y no los restos sólidos. Allí mismo ponemos el jugo de limón , exprimiendo con las manos hasta sacarlo todo. Luego, podemos remover las semillas.

Mezclamos con una cuchara hasta que se forme una pasta líquida con ambos productos bien incorporados, y la aplicamos sobre la superficie oxidada del artefacto que deseamos limpiar. Se deja reposar durante unos minutos para que haga efecto.

El siguiente paso es, con una esponja de acero refregar toda la superficie con la pasta de carbón y limón. Una vez terminado este proceso, se enjuaga con agua fría hasta eliminar todo rastro del líquido utilizado. Cuando lo sacamos, podemos observar que la superficie ya está en un mejor estado, sin tanto óxido.

Pero esto no termina ahí, ya que queda un último paso. Ponemos la sartén, plancha o disco al fuego con un chorrito de aceite y con un papel limpio refregamos la superficie nuevamente. Ahora sí, cuando esto termina, tendremos finalmente los artefactos como nuevos, sin el óxido que tenían previamente.

La combinación, que es fascinante y difícil de pensar en sus propiedades beneficiosas a simple vista, también tiene otra función muy diferente a la mencionada anteriormente: mezclando limón y carbón activado se puede conseguir un tratamiento efectivo para la piel.

El carbón activado tiene propiedades que facilitan la absorción de toxinas e impurezas, mientras que el limón tiene alto contenido de vitamina C, que actúa como antiséptico natural y ayuda en la limpieza y eliminación de olores.

El proceso es sencillo: se mezcla una cucharada de carbón activado con jugo de medio limón hasta tener una pasta homogénea y se aplica en la cara -evitando la zona de ojos por protección- dejándola reposar quince minutos antes de enjuagar. El resultado será una piel sin exceso de grasa y mucho más limpia.

Fuente: TN