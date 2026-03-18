Otro viaje de Milei: ahora se va a Hungría para un foro de derecha

A menos de una semana de haber disertado en Madrid, Javier Milei volverá a subirse al avión presidencial para participar de un foro de derecha que organiza el premier de Hungría, Viktor Orbán.

Según pudo averiguar Clarín, el mandatario argentino viajará este jueves rumbo a Budapest , la capital húngara, para participar de un seminario de partidos conservadores. Pero será una estadía breve en la ciudad a orillas del Danubio ya que el viernes la comitiva argentina tiene previsto su regreso a la Argentina.

Orbán es un dirigente nacionalista alineado con Trump pero que respalda a Moscú en en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Gobierna su país por quinto período consecutivo pero en un mes deberá competir en nuevos comicios presidenciales con el líder opositor Peter Magyar.

Según las fuentes consultadas, la travesía del mandatario será muy breve. El último domingo había regresado al Area Metropolitana Buenos Aires, el sector militar del Aeroparque Metropolitano, a bordo del ARG-01 tras su periplo por la capital española. La visita a Madrid no incluyó reuniones oficiales con autoridades del gobierno español y estuvo enfocada en actividades vinculadas al ámbito político, académico y empresarial.

El libertario será parte de la edición húngara de la CPAC 2026, de la que ya participó en Estados Unidos, Brasil y la Argentina , que reúne a partidos y espacios conservadores de todo el mundo. Tras su visita fugaz a la capital de Hungría, el viernes 21 tiene previsto nuevamente subirse al avión presidencial para retornar a Buenos Aires.

Sí está en duda la travesía que el mandatario argentino tenía previsto realizar a Jerusalén, entre el 21 y 22 de abril próximo, para participar de de la celebración por un nuevo aniversario de la independencia de la nación hebrea. El conflicto en Medio Oriente, con el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán y las represalias del país persa en varios países y el cierre del estrecho de Ormuz, han sembrado interrogantes sobre la posibilidad que el libertario realice su segunda visita a Israel en menos de un año. "Es una posibilidad de viaje posible", bromeó una calificada fuente oficial consultada.

Seguramente el devenir del conflicto bélico aportará certezas sobre el proyectado viaje del primer mandatario a Jerusalén , donde anunció este año trasladará la embajada argentina desde su actual emplazamiento, en la capital Tel Aviv.

Se trata de un tema sensible. Si bien en Casa Rosada eran optimistas de un pronto anuncio sobre el traslado de la diplomatura argentina, hoy no habría certezas en el corto plazo. Además, el Ejecutivo debe dirimir una cuestión legal antes de oficializar el domicilio de la embajada argentina en Tierra Santa.

Es que el Gobierno debería sancionar una ley o diseñar otra estrategia legal para anular la actual reglamentación que rige las relaciones diplomáticas de Argentina con Israel, es decir, la ley 14.025 sancionada en mayo de 1951 cuando Juan Domingo Perón ejercía la primera magistratura. "Créase la legación de la República Argentina en el Estado de Israel, con sede en Tel Aviv", establece el artículo 2 de dicha normativa.

Redactor de Política.

Fuente: Clarín