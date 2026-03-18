El Gobierno dice que podría apoyar militarmente a Estados Unidos en el Golfo, pero hay dudas por la capacidad operativa del país

El recrudecimiento del conflicto en el Medio Oriente sigue manteniendo alerta a las autoridades argentinas que no descartaron enviar tropas o buques al Estrecho de Ormuz si Estados Unidos así lo solicitara para hacer frente al bloqueo que lleva adelante Irán. Pero fuentes castrenses minimizaron esa posibilidad al considerar que Argentina no se encontraría en "condiciones" técnicas ni operativas para una operación de tamaña envergadura.

"Si lo solicitara Estados Unidos, sí. Cualquier ayuda que ellos consideren se dará" , dijo al diario El Mundo el secretario de Comunicación, Javier Lanari , que reconoció que hoy no hay ninguna solicitud en ese sentido. Clarín consultó al funcionario para confirmar y ampliar el tema, pero no obtuvo respuesta hasta el momento.

El avispero geopolítico resonó este miércoles luego que un dirigente republicano , Marc Zell, afirmara en su cuenta de X que "Argentina está enviando unidades navales para ayudar a Estados Unidos a salvaguardar el tráfico marítimo internacional en el Estrecho de Ormuz. El Reino Unido se ha negado".

Sí hay constancia del alineamiento irrestricto de Javier Milei con la administración que encabeza Donald Trump . Hubo un antecedente de colaboración argentina en un conflicto bélico en los ´90, en plenas "relaciones carnales" con la potencia del Norte, cuando Carlos Menem envió cuatro buques a la zona del Golfo Pérsico en plena guerra de USA con Irak acompañando, así, la cruzada del entonces presidente George Bush (padre).

"Pero aquella vez se hizo con el paraguas de la ONU y fueron muchos países lo que aportaron fuerzas", aclaró un jefe militar consultado.

La semana pasada, al participar de varios eventos en Nueva York, Milei definió como "nuestro enemigo" a Irán y anticipó que sus aliados Estados Unidos e Israel vencerán en la guerra que llevan adelante con el país persa. "Vamos a ganar la guerra", se entusiasmó el jefe de Estado argentino, que este año planea trasladar la embajada argentina en Israel desde Tel Aviv a Jerusalén, todo un gesto de apoyo a la nación hebrea.

Fuente: Clarín