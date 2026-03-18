MADARIAGA - PRIMERO EN CNM: Presentó un certificado en su trabajo, estaba adulterado y fue denunciada

MADARIAGA





La justicia investiga a la trabajadora de una importante empresa que utilizó un certificado médico, con supuestos agregados, para justificar días no trabajados y que llevaron a la denuncia del profesional que firmó el papel.





Según anticipó CNM Radio, un médico del Hospital recibió un llamado de la firma que resultó perjudicada por los días no trabajados y le expusieron una foto del certificado que habían recibido. La trabajadora lo llevó tras faltar 48 horas.





El médico detectó que hay agregados que no son de su puño y letra. Por ejemplo la recomendación de reposo.





De acuerdo a su relato, el pasado 31 de enero de 2026, en horas de la tarde, atendió a esa mujer y ese mismo día le entregó una constancia de atención correspondiente.





Sin embargo, el 9 de marzo, la firma afectada se dio cuenta de las inconsistencias y llamó al Hospital.

Al observar el documento el médico confirmó en fiscalía la existencia de las líneas agregadas.





A raíz de esta situación, se inició una causa caratulada como “Averiguación de ilícito” pero podría varias a "falsificación de documento público" porque el certificado tiene el encabezado del Hospital Municipal de Madariaga lo que amplia la pena expectativa y la lleva entre 1 y 6 años.



