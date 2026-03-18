Fin del reinado de la aspiradora: la tecnología 10 en 1 que la reemplaza por limpiar más rápido y fácil

Durante años, la aspiradora fue uno de los electrodomésticos más utilizados para mantener la limpieza del hogar. Su capacidad para remover polvo y suciedad la convirtió en una herramienta básica en cualquier casa.

Sin embargo, el avance de nuevas tecnologías empieza a cambiar ese escenario. Hoy existen limpiadores a vapor multifunción, conocidos como “ 10 en 1” , que no solo aspiran o limpian, sino que desinfectan distintas superficies con un solo equipo.

Aunque la aspiradora aún es común, cada vez más usuarios optan por la mopa eléctrica que promete una limpieza más completa , rápida y sin productos químicos .

A diferencia de la aspiradora tradicional, estos dispositivos utilizan vapor de agua a alta temperatura para eliminar suciedad, grasa y microorganismos.

El funcionamiento es simple: el equipo calienta agua en pocos minutos y la convierte en vapor presurizado, que se aplica de forma directa sobre las superficies.

Además, el vapor se combina con paños o accesorios que capturan la suciedad, evitando que se disperse en el ambiente.

El concepto “10 en 1” se refiere a la variedad de usos que ofrece un solo dispositivo gracias a sus accesorios intercambiables.

Entre sus aplicaciones más comunes se destacan:

Esto lo convierte en una herramienta versátil que reemplaza varios elementos de limpieza tradicionales.

El principal diferencial de esta tecnología es que no solo limpia, sino que también desinfecta. Esto marca una diferencia clave frente a la aspiradora, que se limita a succionar suciedad.

Además, al no depender de detergentes, también representa una opción más amigable con el ambiente.

Fuente: TN