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Ni potus ni lengua de suegra: 4 plantas que son tendencia para tu dormitorio en 2026

Redacción CNM marzo 18, 2026

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En 2026, la decoración de interiores gira hacia lo natural. Pero ya no se trata de sumar cualquier planta: la tendencia apunta a especies que aporten calma visual, mejoren el ambiente y se adapten a la vida cotidiana.

Especialistas en paisajismo coinciden en que las plantas de dormitorio deben ser fáciles de cuidar, tolerar luz indirecta y generar una sensación de equilibrio.

La monstera deliciosa sigue siendo una de las plantas más elegidas, pero en 2026 se consolida en versiones más estilizadas y combinada con decoraciones minimalistas:

Su presencia aporta frescura y estilo, aunque algunos expertos señalan que empieza a convivir con nuevas opciones más modernas.

El Philodendron gana protagonismo por su versatilidad y estética sofisticada:

Es ideal para quienes buscan una planta llamativa sin demasiadas exigencias de cuidado.

Las variedades de Alocasia , como las de hojas texturadas o con nervaduras marcadas, son tendencia fuerte en 2026 debido a que:

Eso sí, necesita un poco más de atención: humedad, buena luz indirecta y riego controlado.

La Hoya se posiciona como una de las grandes revelaciones del año, por las siguientes razones:

Su estética la convierte en una opción perfecta para dormitorios pequeños o con decoración moderna.

Más allá de lo estético, hay un cambio de enfoque: el dormitorio se piensa como un espacio de descanso integral.

Incluso, algunas plantas pueden ayudar a mejorar la calidad del aire y la sensación de confort en el ambiente.

Fuente: TN


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