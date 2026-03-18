Detuvieron a un profesor y a un boy scout acusados de producir material de explotación sexual de menores

La Justicia realizó 32 allanamientos en distintas localidades de La Matanza y cuatro personas quedaron detenidas , acusadas de producir y distribuir material de abuso sexual contra menores.

Entre los arrestados hay un profesor de educación física de una escuela de Virrey del Pino y un boy scout vinculado a una iglesia de Lomas del Mirador .

La causa está a cargo de la Procuración y la fiscal Lorena Pecorelli , quienes encabezaron 32 allanamientos en distintos puntos de La Matanza . Los procedimientos se realizaron en localidades como González Catán, Aldo Bonzi, Virrey del Pino y Rafael Castillo , entre otras.

Durante los operativos, los investigadores secuestraron un chaleco antibala, 26 celulares, computadoras, CDs, pen drives, cámaras y otros dispositivos electrónicos que serán peritados en busca de pruebas. Según fuentes judiciales, los detenidos tienen entre 18 y 48 años .

En principio, la Justicia identificó al menos diez menores como víctimas directas de la red. La investigación se centra en los delitos de producción y distribución de material de abuso sexual infantil , aunque no se descartan más cargos a medida que avance el análisis de los dispositivos secuestrados.

El caso generó especial preocupación porque los acusados ocupaban roles de confianza y cercanía con chicos y adolescentes. Uno era policía, otro docente y el tercero, referente de un grupo scout ligado a una iglesia. La fiscalía investiga si aprovecharon esos espacios para captar víctimas o facilitar la circulación del material.

Los cinco detenidos quedaron a disposición de la fiscal Lorena Pecorelli , que en las próximas horas los indagará por los delitos de producción y distribución de material de abuso sexual de menores . La Justicia no descarta nuevas detenciones ni la aparición de más víctimas.

Fuente: TN