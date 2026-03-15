Otra choque trágico con un camión que se sube a la ruta cargado de cereal: murieron un matrimonio y su hija

Otra tragedia vial conmociona a los entrerrianos. Ahora ocurrió en la ruta nacional 127 , cerca de la localidad de Bovril , donde murieron un matrimonio y su hija de 15 años, mientras que otro hijo de 13 está internado en estado crítico.

El choque se produjo el sábado a la noche, donde la familia se desplazaba en una Renault Duster e impactó con el acoplado de un camión Mercedes Benz, cargado con trigo, que ingresó a la carretera a baja velocidad desde una planta cerealera , en dirección a Paraná.

A causa del brutal impacto, perdieron la vida Darío Gustavo Landra (57), su esposa Analía Cristina Heit (43) y su hija Agostina Landra Heit (15) , todos de Bovril.

El único sobreviviente en la Duster fue Bautista Landra Heit, un chico de 13 años que permanecía en grave estado en el Hospital Materno Infantil San Roque, de Paraná.

" La familia ha sufrido una tragedia. Ha fallecido mi hermano Gustavo Landra, su esposa Analía Heit y mi amada Agostina Landra; Bautista está en estado crítico ", expresó en sus redes sociales Jorge Landra (61), integrante del Comité Provincial de la Unión Cívica Radical (UCR).

El camionero, que resultó ileso, quedó detenido preventivamente en la Jefatura Departamental Villaguay mientras se desarrollaran las actuaciones judiciales.

Según los medios locales, dio negativo en el test de alcoholemia que se le practicó tras la tragedia.

Este tipo de maniobras, con camiones que se incorporan a la ruta cargados de cereal, implican un gran riesgo para los otros conductores, más aun de noche, cuando la visibilidad es baja, ya que estos vehículos pesados se mueven muy lentamente y les cuesta tomar velocidad.

Esto hace que los que se desplazan en el mismo sentido tengan que frenar repentinamente, a cero y, en muchos casos, es imposible evitar el impacto contra el acoplado.

Según un reporte de la Dirección de Prevención Vial de la Policía de Entre Ríos, durante los primeros dos meses del año hubo un accidente fatal cada dos días en las rutas: murieron 27 personas en enero y 4 en febrero.

Una tragedia similar se registró en la tarde del lunes 5 de enero pasado en la ruta provincial 85 , entre las ciudades bonaerenses de Coronel Pringles y Tres Arroyos, cerca del paraje La Virginia.

Un camión cargado con trigo, de un transportista de Rivadavia, se subió a la carretera y una Nissan 4x4 que se desplazaba en la misma dirección no pudo frenar y terminó incrustada contra el acoplado.

Su conductor murió. Lo identificaron como Carlos Alberto Nebot, de 74 años , quien era el padre del intendente vecinalista de Saavedra-Pigüé, Matías Nebot (36).

El sábado 30 de agosto pasado, también por la noche, Pablo Santiago Pereyra (37) estaba volviendo a Buenos Aires por la ruta 2 para juntarse con la familia a comer un asado.

Eran las 21 cuando un camión con acoplado cruzó la autovía desde un camino de tierra , con intenciones de retomar hacia Castelli. La víctima no pudo evitar el impacto y la Volkswagen Amarok terminó destruida en la cuneta. Su conductor murió.

Pereyra era productor ganadero. Tenía campo en la zona de Macedo, partido de General Madariaga.

Un dato relevante es que quien manejaba el Mercedes Benz 1620 era Marcelo Fabián Melo (58), un comisario mayor retirado de la Policía bonaerense que desde abril de 2023 es el secretario de Seguridad de Castelli.

También se produjo otro choque fatal el 8 de junio de 2025 en la ruta provincial 88 , a metros del acceso a Miramar.

Aquella noche de domingo, Raúl Lozano García (48) manejaba sin licencia de conducir (estaba vencida desde 2022) ni Verificación Técnica Vehicular (VTV) un camión cargado de soja al que no le funcionaban las luces traseras y tenía una deficiente instalación eléctrica. Tampoco estaban en condiciones las cintas refractarias.

Eran casi las 20 cuando el viejo Mercedes Benz 1114, modelo 1980, salió de una balanza en la zona de La Ballenera. Subió a la ruta a baja velocidad, a la altura del kilómetro 43.

El médico marplatense Diego Quirós (57) no pudo evitar el impacto, ya que se encontró con medio acoplado sobre el asfalto, y se incrustó debajo en su Mercedes Benz GLA 200, modelo 2016.

El médico murió decapitado y también falleció Iñaki Mendizábal (8) , hijo de su pareja, Yanina Liani (39 ), quien sufrió graves heridas pero se recuperó.

Pasadas las 20 del domingo 27 de abril en el kilómetro 360 de la ruta nacional 8 , en la curva de Pastorino, cerca de Venado Tuerto (Santa Fe), un camión Ford Cargo cargado de soja salió de una estancia y una Volkswagen Amarok V6 lo chocó.

En el lugar murieron Sandra Palacios (40) y Felicia Alvado (77). El conductor, Adrián Puyrredón (54) , pareja e hijo de las mujeres, respectivamente, falleció horas más tarde.

Los airbags se activaron, pero las tres víctimas circulaban sin el cinturón de seguridad colocado. Estaban conectados detrás de los cuerpos para que no se activara la alarma.

Editor jefe de la sección Policiales

Fuente: Clarín