Murió una adolescente tras volcar un UTV en Córdoba

NACIONALES

Una adolescente de 17 años murió este sábado tras sufrir un accidente con un vehículo tipo UTV dentro de un barrio privado en Río de los Sauces, provincia de Córdoba. El hecho ocurrió durante la mañana en un predio ubicado sobre la calle 15.





Según las primeras informaciones, la joven circulaba dentro de la propiedad cuando el vehículo volcó, provocándole graves heridas. Las causas del accidente aún no fueron determinadas y son materia de investigación por parte de las autoridades.





Tras el vuelco, la adolescente fue asistida en el lugar y trasladada inicialmente a un dispensario local. Debido a la gravedad de su estado, los médicos resolvieron derivarla al Hospital San Antonio de Padua de Río Cuarto para que recibiera atención de mayor complejidad.





Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal de salud, la joven falleció poco después de ingresar al hospital a causa de las lesiones sufridas durante el accidente.





La causa quedó en manos de la Justicia, que busca establecer cómo ocurrió el vuelco y si existieron otros factores que pudieron haber influido en el trágico episodio.