GENERAL LAVALLE – EXCLUSIVO DE CNM: se conocieron los primeros resultados de la autopsia de Eugenia Mendiburu

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La empleada municipal Eugenia Mendiburu, asesinada durante la noche del viernes en General Lavalle, murió a causa de un shock hipovolémico, provocado por las graves heridas que sufrió durante el ataque.





La mujer, de 43 años, fue atacada por su ex pareja, Enrique Javier Flores, quien habría utilizado un cuchillo para agredirla en la vivienda donde ella residía, ubicada en Cornide al 1200, en pleno centro del casco urbano de la localidad.





El informe preliminar de la autopsia, al que accedió CNM, indica que la víctima presentaba dos heridas punzocortantes con desgarro en el sector izquierdo del cuerpo.





De acuerdo con el análisis de los peritos, primero habría recibido una puñalada en el abdomen, lo que habría servido para neutralizarla. Luego se produjo un segundo corte en el cuello de aproximadamente 10 centímetros, que provocó múltiples roturas vasculares y una hemorragia masiva, lo que derivó en el shock hipovolémico que causó su muerte.





Flores fue detenido horas después en los festejos de carnaval, donde presentaba un corte en una de sus manos y manchas de sangre en las zapatillas y en la nuca.





Todas las prendas que llevaba puestas serán sometidas a pericias, mientras que el acusado por femicidio agravado también fue hisopado en las zonas del cuerpo donde presentaba manchas hemáticas, con el objetivo de determinar si corresponden a la víctima.





En la mañana de este domingo, Eugenia Mendiburu fue despedida por familiares, amigos y vecinos en la sede de la Casa de la Cultura.





Además, el municipio dispuso un día de asueto para este lunes 16 de marzo, con el objetivo de que la jornada sea de duelo y reflexión en la comunidad por lo ocurrido.