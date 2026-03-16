Nuevos extrapesados. Camiones para impulsar el crecimiento del campo

La presencia de Mercedes-Benz Camiones y Buses en la edición 2026 de Expoagro no pasó desapercibida: la marca de la estrella exhibió novedades en sus vehículos pesados y ultrapesados , como el nuevo Axor , un amplio porfolio de servicios y hasta un simulador de conducción.

Los camiones de Mercades-Benz se destacan por contar con la eficiencia e innovación que requiere una industria clave como el agro , pero que también son muy valoradas por otros sectores productivos como la minería, la energía y la construcción . “Nuestros camiones son aliados del trabajo diario de miles de argentinos. En Expoagro mostramos cómo la innovación y la confiabilidad de nuestros vehículos están al servicio del campo, acompañando cada jornada y cada desafío productivo” , señaló Roberto Faist, gerente de Producto y Marketing de Mercedes-Benz Camiones.

Entre los modelos exhibidos por la marca en Expoagro estuvieron la ya mencionada línea Axor , un verdadero ícono de los extrapesados, con el Axor 2545/36 tractor (con una potencia del 450 CV) y el Axor 2038/46 chasis (con una potencia de 380 CV). A ellos se sumaron el Actros 2651, lo mejor en el segmento de carga pesada y exhibido en un bitren; el semipesado de cargas Atego 1721, equipado con un motor MB OM 924 de 210 CV; y el Accelo 1116, con toda su agilidad y eficiencia para el transporte liviano y una transmisión automatizada PowerShift que simplifica la conducción en recorridos urbanos.

La gran novedad de la marca para este año es la incorporación del simulador de TruckTraining , una plataforma de capacitación profesional de última generación equipada con tecnología envolvente de tres pantallas que los visitantes de la muestra pudieron experimentar en dos modalidades, una recreativa con escenarios locales y otra de evaluación de destrezas.

“Con el nuevo simulador de conducción, nuestro equipo de expertos de la marca y el Concurso de Conducción proyectamos un año en el que seguimos reforzando nuestro diferencial: la cercanía a los clientes” , afirmó Paula Díaz, gerenta de Servicios al Cliente y Conectividad de Mercedes-Benz Camiones y Buses.

Por último, la muestra agroindustrial fue también el lugar para conocer la propuesta de Mercedes-Benz Financiera , que brinda soluciones financieras sostenibles y a la medida de cada cliente, como créditos prendarios en pesos, créditos en dólares especiales para el sector agropecuario en alianza con Banco Galicia, leasing, seguros integrales y financiación exclusiva para repuestos y accesorios.

En cuanto al nuevo Axor , la marca ofrece condiciones especiales en contratos de mantenimiento Service Plus Complete, con un 12% de descuento durante los primeros dos meses del contrato y Fleetboard bonificado los primeros cuatro meses y 20% de descuento los dos meses siguientes.

De esta manera, Mercedes-Benz Camiones y Buses reafirma una vez más su compromiso con los sectores productivos que dinamizan el crecimiento de la economía del país.

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Fuente: La Nación