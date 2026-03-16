Conectividad. Soluciones y desafíos para un agro cada vez más digital e integrado

En un campo cada vez más digitalizado, la tecnología impulsa una producción más eficiente y sustentable. Y, para ello, hay un elemento clave: la conectividad. Por eso, Personal Tech estuvo nuevamente en Expoagro promocionando sus soluciones aplicadas al agro , que potencian la innovación y el crecimiento en el sector.

Entre esas soluciones, hay dos que resultan fundamentales en este escenario digital. Por un lado, la sensorización IoT y la movilidad son las que, gracias a la conectividad, integran sistemas, herramientas, maquinarias y dispositivos para operar en tiempo real. Esta conexión permite capturar datos que, una vez procesados, se convierten en información clave para la toma de decisiones. Por el otro, también es importante hoy la ciberseguridad , para lo cual la compañía hizo una demostración de uso del SOC (Security Operations Center) , mostrando cómo se gestionan, analizan y responden a distintos escenarios de seguridad, desde la detección hasta la mitigación de amenazas en tiempo real.

Para garantizar esta conectividad, tan imprescindible para las distintas tareas del sector en la actualidad, Personal Tech realiza relevamientos y diseña propuestas técnicas a medida que integran redes y soluciones de valor agregado (IoT, ciberseguridad y cloud). Y se basa para ello en las redes dedicadas, un habilitador clave en territorios desafiantes.

“Una red dedicada es una conexión móvil personalizada que brinda alta disponibilidad, ancho de banda amplio y baja latencia. Pueden ser públicas, privadas o híbridas, y se aplican, principalmente, para optimizar procesos operacionales en industrias como la agropecuaria, minera, automotriz y siderúrgica. Además, pueden complementarse con tecnología satelital, estableciendo una base sólida para servicios IoT y la digitalización integral”, explicó Julio Hutka, director de Negocio B2B de Personal Tech.

Actualmente, Personal Tech conecta diferentes regiones productivas del país, acompañando a empresas agrícolas, ganaderas y agroindustriales en la digitalización de procesos críticos . Esta infraestructura tecnológica permite escalar operaciones, optimizar el uso de recursos y responder a la creciente demanda global de alimentos mediante procesos más inteligentes y automatizados.

La propuesta que Personal Tech lleva a Expoagro excede, sin embargo, la difusión de las soluciones propias. Es también un promotor de pequeñas compañías que aportan creatividad e innovación. Se las puede conocer siempre dentro del “Espacio Personal AgTech”, un stand específico donde distintos expositores muestran sus servicios para acelerar la transformación digital del sector agroindustrial mediante la convergencia de conectividad 4G/LTE y soluciones satelitales, junto con plataformas IoT, servicios Cloud y Ciberseguridad, entre otros.

Allí, por ejemplo, los visitantes pudieron vivir una experiencia 4D diseñada para mostrar, de manera interactiva, cómo la integración tecnológica optimiza los procesos productivos del sector . Además, se exhibió en tiempo real un Centro de Monitoreo Operativo, que permite visualizar los datos que genera un campo conectado y observar cómo las soluciones desplegadas anticipan incidencias, optimizan recursos y facilitan la toma de decisiones basadas en datos.

En definitiva, Personal Tech responde a los desafíos actuales del agro y a la creciente demanda global de alimentos, acompañando procesos más inteligentes, sustentables y seguros , y potenciando la competitividad del campo argentino en un entorno cada vez más digital.

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Fuente: La Nación