Novelli planeaba otro megaevento cripto con Milei días después de lanzar $LIBRA, exportar su marca a Paraguay y Europa y sumar a Adorni de speaker

Mauricio Novelli estaba ganado. Venía de celebrar el éxito del TechForum 2024, en el que había conseguido que el discurso de cierre lo diera el presidente Javier Milei. Los ojos del mundo tecno-financiero, que en algún momento le desconfiaban, habían tenido que darse vuelta a ver qué estaba haciendo.

Se jactaba de tener más menciones en redes sociales que una conferencia de Bitcoin que lleva varios años en la Ciudad. Su evento cripto tenía en primera fila al vocero presidencial Manuel Adorni, la entonces primera dama Amalia "Yuyito" González, novia del Presidente, y algunas influencers de nivel, como la DJ y ex Gran Hermano Romina Malaspina, con la que tenía un diálogo más que fluido.

Además, había logrado cerrar desde selfies a reuniones privadas con Milei, que se presumen fueron abonadas en dólares, y después lo esperaba un festejo regado de champagne, música electrónica y descontrol. Todo era soñado. No había tiempo que perder. El evento sería un primer paso para el lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA , apoyada por Milei, y más negocios millonarios.

Por eso, Novelli y su equipo, que no había terminado de festejar el éxito de la primera edición del TechForum, ya estaban avanzando con la organización de la segunda parte para marzo de 2025, con más presupuesto, más nivel y algunos speakers que, según ellos, ya estaban confirmados.

Entre ellos, según decían en conversaciones a las que tuvo acceso Clarín , figuraba el entonces vocero Adorni y estaba la expectativa de convencer otra vez a Javier Milei.

Pero en el medio los agarró la coyuntura: el proyecto quedó en la nada por la explosión del criptoescándalo $LIBRA, que los tuvo como protagonistas y expuso, sobre todo, la fragilidad del entorno presidencial de Milei, al que accedieron, de la mano de Novelli y su socio, empresarios tech luego salpicados en denuncias de estafas, que aún hoy tramitan en la Justicia de Estados Unidos y nuestro país.

Así se desprende del repaso de los documentos encontrados en el peritaje del teléfono del lobista trader, un historial de charlas marcado por pagos sin miramientos, presupuestos en dólares, noches de fiestas VIP, barcos con influencers y modelos, y compras ostentosas.

El mismo día que lanzaban el token respaldado por Milei, el lobista estaba pidiendo precios para comprarse otro reloj de lujo y para blindar el auto. Una semana antes le avisaban de una concesionaria de Mercedes Benz que ya estaba listo para retirar su coche. Así era su vida.

" Estamos con la guita caliente en las manos JAJAJAJA ", celebraba en un chat de noviembre con uno de sus íntimos.

Ahora, su teléfono es una caja de Pandora que apenas comienza a abrirse. En la última semana aparecieron, además del ruido por las fiestas o las menciones a Yanina Latorre , documentos comprometedores para la causa judicial. Entre ellos, un borrador que habla de un pago de 5 millones de dólares por el apoyo de Javier Milei a Hayden Davis.

A Novelli, quien fue elegido en dos ocasiones el mejor trader de América Latina en la World Cup Trading Championship, la inversión le salió bárbaro: apostó por Milei en 2020, cuando era un activo de riesgo y un economista border de la televisión, y terminó cerrando deals cuando el outsider llegó a sentarse en el sillón de Rivadavia.

Estudió en la UADE entre 2014 y 2018. En su experiencia laboral se cuenta un paso por la financiera Wenance, que terminó en un desfalco gigante y que tiene a su principal líder, Alejandro Muszak, imputado por estafa .

Una de las PC de Novelli peritadas por la Justicia en el caso $LIBRA tiene borradores de contratos que se ofrecían para clientes españoles de Wenance en julio de 2019. Hay archivos de Excel que muestran inversores a los que llevó.

Novelli tuvo experiencias en la banca privada como ejecutivo de cuentas del Galicia y el BBVA hasta finales de 2019, cuando largó todo y se puso a emprender. Junto a Jeremías Walsh lanzaron N&W Professional Traders, su academia de trading. Pero llegó la pandemia y muchos de esos cursos se volvieron virtuales.

En los peritajes hay indicios de que la relación con Milei comenzó en octubre de 2020. Un video los muestra dando una "Capacitación Gold" en un monoambiente, entre barbijos y sanguchitos de miga.

Javier -como el lo menciona en sus chats- se volvió un profesor regular de la academia y, sobre todo, un atractivo viral para los miles que lo seguían en redes y "que la vieron" cuando otros trataban al economista como un marginal queriendo hacer política.

Todo eso derivó también en pagos regulares que se canalizaban a través de Karina Milei , según aparece en las conversaciones que Novelli tenía con su grupo administrativo.

En N&W empezaron a sumarse otros outsiders : hay conversaciones y comprobantes de transferencias a Agustin Laje y Emmanuel Danann, profesores del instituto y emblemas de la batalla cultural libertaria.

También a figuras más controvertidas como El Presto (Eduardo Prestofelippo), que en su rol de influencer hacía videitos para promocionar la escuela de trading. Todos ellos recibían pagos en dólares, algunos en cuentas del exterior.

El crecimiento del lobista fue exponencial. Con Milei en la Casa Rosada, su llegada también se valorizó . Organizaba encuentros para llegar al Presidente. En esos términos es que acercó a Hayden Davis, a quien había conocido en un evento cripto en Denver en 2023.

La primera edición del Tech Forum, que ocurrió el sábado 19 de octubre de 2024, fue un éxito en los términos del equipo y según los mensajes que iban compartiendo en los grupos de trabajo que tenían armados.

Ese foro fue una forma de simplificar el trabajo de networking. Porque no solo fue el germen del proyecto $LIBRA, sino también una oportunidad para reunirle empresarios a Milei en un solo lugar. Entre quienes se hicieron presentes aparecen Julian Peh o el propio Davis y otros referentes del ambiente cripto que buscaban hacer negocios en Argentina.

Ese sábado 19 de octubre, el escenario fue el Hotel Libertador de Buenos Aires, el mismo lugar que sirvió de bunker para el mileísmo durante las elecciones y en el período en que el Presidente vivió hasta que terminaron de adaptarle la Quinta de Olivos.

Según pudo reconstruir Clarín en base a documentos judiciales y al testimonio de asistentes, el evento estaba preparado para que lo más importante ocurriera en los salones VIP donde se daban las reuniones presidenciales mano a mano.

De acuerdo a la coordinación de Novelli con el equipo de seguridad del Presidente, había un cuarto especial para el acceso de un selecto grupo de entrevistados, que iban a ser recibidos por Milei. También pidió que tuvieran botellas de champagne, del más caro posible, para regar las reuniones.

Fue un evento que apareció casi de la nada en la agenda cripto porteña, un ecosistema que creció exponencialmente durante la última década, en la que el país adoptó Bitcoin y otras similares como una vía para ganarle a la siempre acechante inflación. Hoy Argentina es uno de los países con mayor tasa de inserción de criptoactivos.

Milei habló como cierre de un evento que tuvo decenas de speakers. Dijo sentirse como en casa. "Es muy interesante volver a este lugar y a esta sala. Puede que algunos de los que estén acá no lo sepan, probablemente la gran mayoría, pero en esta sala hemos festejado ganar la primera vuelta", celebró.

"En esta misma sala festejamos que entramos a la segunda vuelta y, como no podía ser de otra manera, festejamos que fuimos el primer gobierno liberal libertario de la historia de la humanidad ", sentenció.

Lejos de hablar de cripto, dedicó su discurso a hablar de política, insultar a la oposición e incluso burlarse del difunto exministro de Salud Ginés Gonzáles García. Hizo una referencia en contra del aborto, que no fue bien recibida por las mujeres presentes en el auditorio.

El acceso dentro del foro tenía un costo, que venía dado por la inversión en publicidad que hicieran las empresas. Los acuerdos de sponsoreo eran de 5 mil dólares (Classic), 13 mil (Gold), 30 mil (Platinum) y 50 mil dólares (Black) . Este último incluía tickets, suites en el hotel, la posibilidad de dar una conferencia dentro del evento, banners y logos por todos lados.

Según Charles Hoskinson, uno de los participantes más importantes del evento, en ese encuentro -al que él había venido con la promesa de reunirse con Milei- le pidieron dinero para tener un encuentro con el Presidente, algo a lo que se negó por las estrictas leyes estadounidenses sobre prácticas corruptas en el extranjero.

"Sabes, nos das algo y podemos conseguirte una reunión (con Milei) . Pueden suceder cosas mágicas", dice el empresario en el video, mientras hace el claro gesto de contar dinero con sus dedos.

De acuerdo a una investigación de The New York Times , al menos cuatro fuentes le confirmaron haber recibido y pagado los pedidos de 50 mil dólares por parte de los organizadores para dar una conferencia y reunirse con Milei. El monto se condice con la categoría Black que se ofrecía en el brochure.

El costo total para alquilar el Hotel Libertador fue de 32 mil dólares, incluyendo las habitaciones para todos los invitados.

Pero el éxito del evento hizo que apenas un mes después comenzaran a trabajar en la segunda parte, más grande y más ambiciosa. El Tech Forum 2 ya estaba confirmado para realizarse del 3 al 5 de abril , apenas seis meses después del primero, nuevamente en Buenos Aires. Y había planes a futuro para expandir la marca con ediciones tanto en Madrid como en Paraguay.

De acuerdo a los chats encontrados por la Justicia, esta segunda edición tenia confirmada nuevamente la presencia de Javier Milei. A la par se sumaría el vocero presidencial, Manuel Adorni. En los mensajes se preparan los anuncios de ambos.

Ante la consulta de Clarín , Adorni negó que haya existido tal propuesta. "Yo nunca soy speaker en lugares donde habla el Presidente", sostuvo. "No tengo ni idea de que me hablás, pero eso nunca pasó" , explicó el jefe de Gabinete, sorprendido por la existencia del diseño que lo destaca como uno de los principales oradores del evento cripto.

En las conversaciones, aparecía el titular de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Roberto Silva, como speaker confirmado. Desde la CNV confirmaron a Clarín que hubo una invitación al funcionario, pero plantearon que de ninguna manera tomaría la palabra. "Era un invitado, no orador" , marcaron.

En lugar del Hotel Libertador, el Tech Forum 2 se iba a mudar a tres sedes de lujo: una primera fiesta previa en el Hotel Alvear Icon, para el 3 de abril; un workshop en el Aula Magna de la Universidad Tecnológica Nacional, con capacidad para 500 personas; y el evento principal en el Sheraton Buenos Aires, que incluiría las conferencias.

Aparecen facturas donde se confirma un pago de 2,4 millones de pesos al Hotel Alvear para el evento. María Pía Novelli, hermana del lobista y la encargada de los pagos, confirma que estaban abonadas ambas sedes. "Así que estamos al 100% con los dos lugares" , en referencia al Sheraton.

Según figuraba en otro documento, el Sheraton pidió 47 mil dólares más IVA para reservar el salón.

El tarifario del evento también se iba para arriba. Los sponsoreos sufrieron aumentos en dólares. El de 5 mil pasó a 6 mil, el de 10 mil a 13 mil y el de 25 mil a 30 mil dólares.

El Black se mantuvo en 50 mil, pero se agregó una nueva categoría bautizada Diamond, de la cual solamente habría tres cupos, que iban de 150 mil a 200 mil dólares. Incluía misiones comerciales en el país, un equipo de research de oportunidades, equipo de fotógrafos a disposición, restaurantes y paseos de compra.

Según un mensaje fechado del 23 de diciembre de 2024, había al menos ocho empresarios que pagaron por el patrocinio Black. Uno de ellos era Julian Peh, luego involucrado en el lanzamiento de $LIBRA.

De acuerdo a una fuente que conoce el ambiente, son los precios que se suelen manejar en el sector, aunque no para un evento nuevo.

Facturaba de varias bocas Novelli. Además del Tech Forum estaba embarcado en el lanzamiento de nuevos tokens a través de una empresa en Panamá, según se desprende de acuerdos hallados en el teléfono. También preparaba una nueva cohorte de N&W Professional Traders y organizaba fiestas para el verano con amigos.

Eso sí: en su teléfono no apareció un solo mensaje con Hayden Davis ni con Milei. Ni siquiera mensajes que lo nombren. Hubo un borrado selectivo antes de entregar el teléfono para el peritaje.

Pero cuando el escándalo explotó, el grupo que se encargaba de armar el Tech Forum 2 cortó toda comunicación. Pasó del chateo intenso al silencio total. El primer mensaje, al lunes siguiente, fue de Pía. Lo envió cerca de las 15, pero luego lo borró para todos los destinatarios. Esa misma mañana había tenido que ir al Banco Galicia junto a su madre a vaciar unas cajas de seguridad.

Unos minutos después le pidió al diseñador que eliminara a la empresa Microsoft como Tech Partner de la edición anterior y de la que se estaba preparando. La organización se frenó.

Tres días después uno de los diseñadores preguntó si se debía actualizar el método de pago para mantener el sitio web del Tech Forum. "Yo lo pasaría a modo gratuito. No tiene sentido seguir pagando", respondió Pía. Le alertaron que comenzaría a fallar pero la decisión fue no desembolsar un peso más.

El grupo estuvo en silencio por dos semanas, pero era obvio que ya no había un mañana. El 5 de marzo, el programador pasó una lista de elementos que se debían revisar. "Necesitaría saber si están necesitando algo por el momento de nuestro lado. Entiendo que están con grandes vaivenes, pero es importante estar al tanto y poder organizar la agenda", les dijo.

Nunca tuvo respuesta. Los planes de expansión, al igual que el valor del token $LIBRA, se habían desplomado en minutos.

Redactor de la sección Último Momento

Prosecretario de Redacción. Editor Jefe.

Fuente: Clarín