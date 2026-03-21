“Podemos garantizar la energía de Europa”, otra chicana a Pedro Sánchez y una nueva meta de inflación: las frases más fuertes de Milei en Hungría

La Renga, Pedro Sánchez y hasta un posible compromiso argentino con "la seguridad energética de Europa" fueron algunos de los temas y las perlitas del discurso que Javier Milei dio este sábado en la CPAC en Hungría .

A lo largo de unos 25 minutos, el Presidente llenó de elogios al primer ministro húngaro, Viktor Orbán, y además planteó una nueva meta de inflación.

A Milei lo recibieron, como siempre, con "Panic Show!". Él correspondió el gesto personal de los organizadores de la CPAC en Budapest, muy lejos del Mataderos de La Renga, con su entrada típica, agitando los brazos y cantando. Además, el Presidente también hizo una traducción.

"Hello everybody, I'm the lion", tradujo Milei, entre carcajadas, antes de comenzar su discurso. "Soy el primer presidente de Argentina en estar en este hermoso país", añadió, en un primer guiño a Hungría.

Al repasar las bondades húngaras, el Presidente apuntó que hay varios motivos por los que admira a ese país de Europa Central. "En especial, por uno de los más grandes genios de la Humanidad, como fue por ejemplo John von Neumann, y toda una tradición de grandes matemáticos", dijo el libertario.

John Von Neumann (Janos, su nombre original) nació en Budapest, cuando era parte del Imperio Austrohúngaro y murió a los 53 años en Washington. Escapó del ascenso del comunismo, para luego restablecerse en Hungría y Alemania. El surgimiento del nazismo hizo que se radicara completamente en Estados Unidos.

Allí fue parte importante del Proyecto Manhattan, sus aportes fueron clave para las primeras explosiones nucleares y para las bombas atómicas que cayeron en Hiroshima y Nagasaki.

Al momento de elogiar su propia gestión económica en Argentina, afirmó: "Fue gracias a aplicar con convicción nuestras heurísticas que logramos sacar el país a flote".

"Es decir, de una inflación que venía viajando en torno al 15.000 % anual, pasamos a una inflación que está en torno al 30 %, y probablemente sobre el final de nuestro mandato, en este primer mandato, la terminaremos de exterminar", se comprometió Milei, que -pese al IPC de 2,9% de febrero- en la semana reiteró que en agosto la inflación "comenzará con cero".

Cuando repasó los contraejemplos de su postura, el Presidente recurrió a Cuba, en plena tensión con Estados Unidos.

"¿Qué decir de Cuba? Que tras casi 70 años de una supuesta revolución infantil que solo le importaba a la familia Castro, dejaron a una población sumida en la más abyecta miseria, y esta semana tuvieron que anunciar un cambio de modelo económico", sostuvo Milei.

"Es decir, están teniendo su propia perestroika y que, seguramente antes de mitad de año, con el liderazgo de ese gran hombre que es Donald Trump, probablemente veamos a Cuba libre", añadió.

Tras cuestionar el enfoque ideológico de Europa, señaló al presidente del Gobierno de España, en sintonía con el líder ultraderechista de Vox, Santiago Abascal.

"La sujeción nacional a los dictámenes unilaterales y organismos supranacionales reemplaza la soberanía y a las libertades individuales por los caprichos de los burócratas de turno. Cuando el poder se separa de la responsabilidad que trae la representación, se puede convertir en tiranía muy rápidamente. De hecho, en el discurso de recién mencionó mi querido amigo Santiago Abascal al pichón de tirano que tienen en España " , expresó Milei, que también criticó "la cuestión migratoria".

La semana pasada, en España, Milei ya había vuelto a confrontar con Sánchez, a quien llamó "impresentable".

De regreso a los elogios a su propia gestión, Milei lanzó un posible compromiso con Europa en un asunto clave, la energía, con dificultades en los últimos años por la guerra Ucrania-Rusia y ahora por la guerra en Medio Oriente.

"Cada vez más países observan esta experiencia como una referencia y comienzan a recorrer una senda similar. Por dar un ejemplo, ahora Argentina está en condiciones de garantizar la seguridad energética de Europa ", aseguró Milei.

Habló de "una fiebre del oro en inversiones de energía" y siguió: "Imagínense que para 2030 exportaremos arriba de 30.000 millones de dólares por año. Europa buscó durante años la independencia energética; nosotros le ofrecemos algo mejor: un socio confiable , con reservas enormes y un gobierno que honra sus contratos".

Durante todo el discurso, Milei destacó la figura del primer ministro húngaro. Fue sobre el final que proundizó ese gesto. Primero, con una comparación. Luego, con un cariñoso "querido amigo Viktor".

"Siento que con mi amigo Viktor tenemos algo importante en común : ambos empezamos a dar estas batallas mucho antes de que fuera popular darlas. Cuando yo decía en Argentina que el socialismo nos estaba destruyendo, era un paria; no me invitaban a los programas, no me llamaban de ningún partido, los periodistas me miraban como un loco, y sin embargo seguí diciéndolo porque era lo correcto", planteó Milei.

Siguió con el paralelismo: "Víktor, en paralelo, fue el primero en pararse frente a toda la Europa bien pensante, de decir lo que nadie quería oír: que Occidente estaba en peligro, que Europa se estaba suicidando, que la inmigración masiva sin control no era un acto de generosidad sino un acto de irresponsabilidad con sus propios pueblos. Lo dijo cuando todavía le costaba caro decirlo, eso se llama coraje" .

Ya en los últimos segundos de su intervención, volvió a tirarle flores: "Hungría tiene en vos un líder de coraje excepcional y una voz indispensable para el futuro de Europa , y todos los que damos esta batalla en nombre de la libertad sabemos que, cuando un hombre de Estado se planta con firmeza en defensa de su pueblo, no solo protege a su nación, también le devuelve esperanza al mundo".

Fuente: Clarín