“Nos quisieron robar”: la historia de una pareja que está grave tras un presunto ataque de motochorros

“Me llamo Brian y ella es Zamira. Nos quisieron robar” , alcanzó a decir Brian Paniagua (21) antes de perder el conocimiento. A pocos metros de él estaba su novia, Zamira Roldán (22). Ambos están luchando por sus vida s, mientras que sus familiares piden testigos que hayan visto el momento en que fueron encerrados para asaltarlos.

La historia de Brian y Zamira es de un amor reciente. Se conocieron tiempo atrás en un gimnasio de Quilmes , pero hace menos de un mes oficializaron su noviazgo. El domingo 15 de marzo tenían planeado ver películas en la casa de ella. Para eso compraron algo para comer, pero cerca de la medianoche salieron a buscar unas bebidas.

La pareja se subió a la motocicleta 110 cc. del joven para ir hasta un kiosco ubicado en avenida Calchaquí y Amoedo, a unas seis cuadras de donde estaban. Nunca llegaron a destino.

Las familias denunciaron que en el trayecto dos motochorros intentaron robarles . Brian perdió el control de su moto y cayeron . Ambos quedaron tirados sobre el asfalto, heridos de gravedad.

“Un chico que estaba ahí llegó para auxiliarlos y Brian llegó a decirle ‘soy Brian, ella es Zamira y nos quisieron robar’. Hasta el día de hoy no sabemos quién fue el que los asistió”, dijo a Clarín Patricia, madre de la chica.

La pareja fue trasladada de urgencia al Hospital Iriarte de Quilmes. Brian llegó con una fractura de cráneo y en varias partes de su cara. Rápidamente lo indujeron en coma y luego de estabilizarlo lo trasladaron al Hospital del Bicentenario, en Monte Grande.

“Hubo riesgo durante el traslado, pero llegó bien”, dijo a Clarín Jennifer, hermana de Brian. El joven fue sometido a una operación en la que le colocaron un catéter para tratar la presión del cráneo. En los últimos días presentó una leve mejoría.

Zamira, por su parte, quedó internada en el hospital de Quilmes, donde los médicos están quitándole de a poco la sedación para evaluar cómo responde. Sufrió la fractura de la clavícula y un corte profundo en la rodilla.

A Brian y Zamira los unía la pasión por el gimansio. Fue en uno donde se conocieron y empezaron a hablar. Después de entrenar, el joven la llevaba en moto hasta su casa y ahi se quedaban varias horas.

Brian trabaja con su padre en una mueblería familiar. Además de ir al gimnasio, le gusta jugar al fútbol, el modelaje y su objetivo es ser fisicoculturista, según dijo su hermana.

La moto se la había comprado hacía ocho meses . La usaba para ir a entrenar y para volver a su casa, donde vive con sus padres, su hermana y un sobrino de 11 meses.

“Un día antes (del accidente) tomamos mate y charlamos. El domingo a eso de las 23 me preguntó por mensaje si le había lavado una remera”, recordó Jennifer sobre la última comunicación con su hermano.

En tanto, Zamira trabaja de encargada en un bazar de Quilmes Centro. “Es muy activa, hace uñas y pestañas y quería saber cómo hacer alisados. Es muy independiente. Su sueño es comprarse un auto, le gusta el Fiat 500. El año pasado quiso entrar a la Policía bonaerense, por su padre, que murió hace seis años”, contó Patricia.

La mujer recordó la primera vez que habló con su yerno y la confesión que le hizo su hija sobre él.

“‘Me gusta como es’, me dijo Zamira. Él es muy buen chico, atento, educado y sano”, remarcó.

Según reconstruyeron las familias, Brian y Zamira pasaron la tarde del domingo juntos en la casa de ella. Cerca de las 20, el chico fue hasta su casa y regresó unas horas más tarde para ver películas juntos.

“Zami me dijo ese día de ir a tomar algo juntas, algo que no era común en nosotras, pero le dije que no porque trabajaba temprano al día siguiente. Si yo hubiese ido con mi hija esto no hubiese pasado ”, se lamentó Patricia.

La pareja había comprado unas papas fritas para comer. Patricia cree que salieron cerca de la medianoche a un kiosco que está abierto las 24 horas para comprar alguna gaseosa.

“Le dijeron a mi hijo que iban y volvían. Antes de irse le pidió que le recomiende una película para mirar”, agregó la mujer.

La pareja nunca llegó al kiosco. A la altura de Amoedo y Roca ocurrió el trágico desenlace, que si bien está caratulado como “lesiones culposas” por parte de la Fiscalía N° 22 de Quilmes, la Policía está trabajando para buscar cámaras de seguridad en las que se pueda ver donde fueron amenazados por los motochorros.

Los oficiales de la comisaría 9na. tratan de encontrar imágenes desde donde ocurrió el accidente hacia el lado del que venían las motos.

Hasta el momento se halló una filmación que registró solo cuando cayeron: primero se ve que pasa un auto y luego una moto a gran velocidad por la mitad de la calle, pero no llega a tomar si hubo un acercamiento con la pareja.

“La moto se pierde en avenida Triunvirato y Calchaquí”, sostuvo Patricia, y señaló el cruce de dos avenidas ubicado a unas ocho cuadras del lugar del hecho.

La familia pidió que, si alguna persona vio algo, por favor haga la denuncia y también si vecinos poseen cámaras de seguridad en sus casas, que las aporten para poder completar los últimos metros del recorrido de la pareja.

“Mi hermano y su novia están luchando por su vida y estas dos lacras deben estar como si nada, saliendo a robar y arruinándoles la vida a la gente”, concluyó Jennifer.

Redactor de la sección Policiales

Fuente: Clarín