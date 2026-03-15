No pongas esta planta en tu jardín: especialistas dicen que puede atraer a los mosquitos

Según distintos estudios científicos, ciertas plantas pueden atraer mosquitos al ambiente , algo que puede aumentar su presencia cerca de las casas.

Una de las especies señaladas por investigadores es la hiedra inglesa , una planta trepadora muy común en jardines y balcones. Distintos trabajos científicos indican que esta especie puede ofrecer refugio y alimento para mosquitos , lo que favorece su presencia en zonas residenciales.

Los especialistas explican que esto ocurre porque algunas plantas generan microhábitats húmedos y protegidos , ideales para que los insectos descansen durante el día.

La hiedra inglesa (Hedera helix) es una de las plantas ornamentales más extendidas en Europa y América. Se utiliza con frecuencia para cubrir paredes, cercos o pérgolas por su rápido crecimiento y su follaje denso.

Sin embargo, investigaciones sobre ecología urbana encontraron que este tipo de vegetación puede convertirse en refugio para insectos , incluidos mosquitos. El follaje espeso genera zonas de sombra y humedad que facilitan su supervivencia.

Además, algunos estudios señalan que las flores de la hiedra producen néctar , que puede servir como fuente de alimento para distintos insectos, entre ellos los mosquitos adultos.

Los mosquitos necesitan tres cosas para prosperar: agua, refugio y alimento . Los jardines con vegetación muy densa pueden ofrecer justamente ese entorno protegido donde estos insectos pasan gran parte del día.

De acuerdo con investigadores de la Royal Horticultural Society , las plantas con hojas muy compactas o enredaderas densas pueden crear espacios húmedos y sombreados donde los mosquitos encuentran resguardo del calor y del viento .

Los especialistas aclaran que una sola planta no genera infestaciones , pero sí puede contribuir a crear un ambiente más favorable si se combina con otros factores, como recipientes con agua estancada o zonas con poca ventilación.

Por eso, recomiendan mantener los jardines bien ventilados, podar las plantas densas y evitar acumulaciones de agua , medidas simples que ayudan a reducir la presencia de mosquitos alrededor de la vivienda.

Fuente: TN