No es la suculenta: la planta de Japón que es ideal para principiantes y llena tu jardín de colores

NACIONALES

Para decorar tu casa, patio, jardín o balcón, existen todo tipo de plantas . Sin embargo, hay una que se destaca porque es fácil de cuidar y además, llena de verde tu espacio .

Se trata de la cyca , una planta originaria de Japón y que se volvió tendencia en el mundo de la jardinería .

La cyca, conocida como Cycas revoluta, se destaca por sus hojas largas , verdes y brillantes que crecen en forma de corona, dándole un look similar a una palmera en miniatura.

Sin embargo, lo mejor de esta planta es que no necesita grandes conocimientos para desarrollarse de la mejor manera.

Entre sus características más importantes están:

Para que la cyca crezca brillante y colorida, es importante ubicarla en un lugar con buena luz natural . Aunque crece lento, con el paso del tiempo sus hojas se vuelven más frondosas y el verde que las caracteriza resalta en cualquier parte.

Otro detalle a tener en cuenta es que no necesita ser podada continuamente . Solo basta con sacar las hojas secas de la base y ponerle abono una vez por temporada.

Fuente: TN