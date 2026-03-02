“Escuché un grito”: declaró un vecino en el juicio contra Felipe Pettinato por la muerte de su neurólogo

NACIONALES

Este lunes se realizó la segunda audiencia del juicio contra Felipe Pettinato , acusado de haber provocado un incendio en su departamento de Palermo que terminó con la muerte del médico neurólogo Melchor Rodrigo .

El debate se lleva adelante ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°14 de la Capital Federal, de manera virtual, y continuó con más testimonios, entre ellos vecinos y médicos legistas.

El primero en declarar fue un vecino del piso 21 del edificio, donde ocurrió el incendio. “Fue de noche. Yo estaba acostado, escuché una explosión y vi una lengua de fuego bajando por la ventana de mi escritorio”, detalló.

“Ahí escuché un grito desgarrador . Salí del departamento y subí al piso de arriba donde estaba el fuego. Cuando subo me encuentro con dos personas jóvenes queriendo ingresar al departamento y mucho humo saliendo”, explicó.

El hombre fue quien bajó al subsuelo para cortar la luz y el gas. “Cuando quise volver a subir, primero no me dejaban y después me pidieron ingresar al departamento. Me dijeron que había una persona fallecida y que tenía que hacer una recorrida junto al personal policial”, recordó. “Era muy impactante ver a la persona muerta ahí. Estaba como sentado. Fue fuerte”, agregó.

Después declaró otra vecina del departamento, que conocía a Felipe Pettinato. “ Lo vi en shock y traté de tranquilizarlo. Pedía que ayudemos a su amigo. Yo no sabía si estaba en un brote o qué. Lo tomé de los hombros y le dije que bajemos”, contó.

Tras un breve cuarto intermedio, le tocó dar testimonio a un vecino que estaba en el piso de abajo del departamento que se incendió. “Estaba comiendo y empecé a escuchar gritos. Pensé que había sido un robo. Cuando me acerqué al piso de arriba, vi al señor Pettinato pidiendo ayuda, que había un amigo adentro ”, dijo.

“Estaba muy alterado. Me empujaba hacia el departamento. Intenté usar la manguera del edificio, pero no estaba presurizada, no funcionaba. Había inhalado mucho humo y se me hizo borroso ese momento. Después ingresaron los bomberos”, recordó.

Luego declaró un médico legista, que entró al lugar del hecho tras el incendio. “Encontré un lugar completamente destruido por el fuego. El cuerpo de la víctima daba cuenta de que estaba en un estado de indefensión”.

También dio su testimonio un bombero que acudió al incendio. “En el interior del departamento se estaba desarrollando el fuego de forma violenta en todo el ambiente. Afuera estaba el señor Pettinato pidiendo por favor que ayudemos a su amigo”, contó.

La audiencia terminó minutos después de las 13. La próxima jornada será el lunes 9 de marzo.

Esta audiencia llegó una semana después del inicio del juicio, cuando el imputado se negó a declarar . En aquella primera audiencia, el tribunal avanzó con la lectura de los requerimientos de elevación a juicio y comenzaron a declarar los primeros testigos del caso.

Uno de ellos fue la madre del médico fallecido, Delia Beatriz Muzio , quien además actúa como querellante. La mujer dijo que Pettinato “tenía una obsesión” con su hijo y que “siempre estaba pidiéndole cosas. Lo llamaba a altas horas de la noche”.

“Hacía muchos años que lo conocía. No sé cómo comenzó su relación. Quizás en la consulta. Saben que tiene un problema serio de adicción con las drogas. Él decía que lo iba a sacar, que lo iba a controlar”, contó.

También afirmó que Pettinato se instaló en el departamento de Rodrigo. “Cometió algunos desmanes, le rompió la mampara del baño y tuvo actitudes agresivas”, dijo. También aseguró que la noche del incendio, ocurrido el 16 de mayo de 2022, “no hizo nada para salvarlo”.

El fuego se desató en el departamento ubicado sobre la calle Aguilar al 2300 , donde Rodrigo se encontraba durmiendo en un sillón. El médico terminó con el 90% del cuerpo quemado y murió como consecuencia de las lesiones, mientras que el acusado logró salir del lugar sin heridas.

En la primera audiencia también declaró una vecina del edificio, que contó que escuchó los gritos de Pettinato. “Estaba muy alterado”, dijo. “Lloraba y no paraba de gritar. Estaba como en shock”, aseguró.

El fiscal Fernando Klappenbach le preguntó si había oído al acusado pidiendo ayuda o tratando de llamar a los bomberos. “No recuerdo bien, pero creo que no escuché gritos de auxilio desde adentro del departamento. Solo lo escuché a Felipe”, sostuvo.

Según lo previsto, durante la audiencia de este lunes seguirán pasando por la sala, de manera remota a través de la plataforma Zoom, vecinos del edificio donde ocurrió el incendio y médicos legistas , tal como había adelantado el tribunal al cerrar la jornada anterior con un cuarto intermedio.

Pettinato está imputado como presunto autor del delito de estrago doloso seguido de muerte , una figura que prevé penas de entre 8 y 20 años de prisión.

La acusación sostiene que el incendio fue iniciado de manera intencional dentro del departamento, con pleno conocimiento del peligro que implicaba, especialmente para la víctima, que se encontraba dormida y sin posibilidad de reaccionar.

Fuente: TN