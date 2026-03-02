Le sacaron el celular a la presa influencer que mostró cómo festejaba su cumpleaños en la cárcel

NACIONALES

Agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense le sacaron el celular a Paola “Malala” Galeano , la presa influencer que generó polémica tras publicar videos festejando su cumpleaños en el Penal N°40 de Lomas de Zamora .

El procedimiento ocurrió el miércoles por la tarde y desde entonces la interna no volvió a compartir contenido en redes sociales. La mujer lleva 13 años en la cárcel y se volvió viral hace pocos días luego de mostrar cómo celebraba su último cumpleaños tras las rejas .

Con arcos de globos , un equipo de música , cortinas de cotillón, luces led y una torta de pastelería decorada, Galeano provocó una ola de reacciones. Entre TikTok e Instagram, la “presa influencer” acumula un total de casi 300 mil seguidores .

Fue detenida por un crimen que cometió en el 2013, donde ella y otros tres hombres asesinaron a tiros a Carlos Alberto Gauna , durante un intento de robo para llevarse su camioneta.

En el 2014 aceptó un juicio abreviado en el Tribunal en lo Criminal N°5 de La Matanza . En ese momento, fue condenada por considerarla partícipe necesaria del homicidio en ocasión de robo .

La investigación había determinado que Galeano fue quien señaló a la víctima y ocultó información importante para la causa.

Años después, en el 2016, su abogada defensora presentó un recurso ante la Suprema Corte bonaerense, pero fue rechazado . Según trascendió, la mujer recuperaría su libertad en agosto de 2026 .

Según informó el portal Diario Lomas , esta no sería la primera vez que Galeano se enfrenta a consecuencias por la exposición pública . El año pasado también le habrían sacado el celular durante una requisa, luego de dar una entrevista que la viralizó en su momento.

Fuente: TN