Alan Peiró, adiestrador canino: “El perro no está preparado para hacerte caso cuando lo sacás a pasear”

Muchos perros obedecen al pie de la letra las órdenes de su dueño cuando están dentro del hogar , pero se vuelven completamente rebeldes al momento de dar un paseo . Lejos de ser un comportamiento aislado, se trata de una actitud muy frecuente en las mascotas.

“El perro no está preparado para hacerte caso cuando lo sacás a pasear” , advirtió Alan Peiró. En un video publicado en su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de 12.000 seguidores, el experto explicó los motivos por los que estos animales se tornan más desobedientes al salir a la calle .

“Tu perro lo hace todo perfecto en casa, pero en la calle se olvida de ti. Eso tiene una explicación” , comenzó Alan Peiró. Según destacó, “el entorno influye muchísimo” .

En ese sentido, remarcó que “en la casa no hay distracciones ni estímulos” , mientras que “en la calle hay olores, ruidos, estímulos, otros perros”. “No se trata de que no te obedezca. El problema es que no está preparado para hacerte caso”, enfatizó.

¿Cómo resolver este problema? En primer lugar, el especialista indicó que “la obediencia no se entrena solo en casa”, sino que “hay que trasladarla a la calle”.

No obstante, advirtió que se trata de un proceso paulatino: “Es paso a paso. No puedes esperar que un perro que solo entrena en silencio y sin estímulos te responda igual en un parque lleno de gente o de otros perros”.

“ Hay que entrenar por fases: primero en casa, luego en la calle, pero en una zona tranquila, y luego en zonas más exigentes . Siempre gradualmente de menos a más. Siempre con paciencia”, completó.

El adiestrador Alan Peiró advirtió que nunca hay que retar a un perro cuando no obedece o tiene comportamientos incorrectos, como hacer pis dentro de la casa.

Según explicó, los castigos solo generan “confusión y miedo”. Esos sentimientos se potencian aún más cuando la reprimenda llega tiempo después, como por ejemplo cuando una persona llega a su casa y descubre que su mascota hizo sus necesidades en el sillón hace horas atrás. Es que el perro no puede relacionar el reto con lo que ocurrió hace tiempo atrás, por lo que queda desconcertado sin saber a qué se deben los gritos de su dueño .

En este contexto, Peiró recomendó “ el refuerzo positivo y la paciencia ” , dado que eso “crea hábitos duraderos que le ayudarán de verdad y los que lograrán un aprendizaje real”. En específico, el refuerzo positivo se trata de priorizar los premios ante actitudes correctas en lugar de los retos frente a comportamientos inadecuados .

“Está genial que lo quieras compartir todo con tu perro, pero hay veces que lo mejor que puedes hacer por él es dejarlo en casa” , advirtió Peiró. En ese sentido, indicó que muchos dueños “creen que cuanto más los incluyen en sus planes, más feliz será”. “Sin embargo, eso solo va a funcionar si el perro de verdad disfruta ese entorno”, aclaró.

Según precisó, existen lugares que las personas pueden percibir como “superagradables”, pero que para los canes son “una verdadera pesadilla” . Algunos ejemplos son: sitios ruidosos, espacios con multitudes, lugares con música con volumen muy fuerte y zonas donde haya varios perros.

“A veces, el acto de amor más grande puede ser no incluirlo en todos tus planes, no por egoísmo, sino por empatía”, concluyó.

Fuente: TN