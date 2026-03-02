Home Ads
ZONALES

LAVALLE: Clausuraron una chacra donde iban a realizar una fiesta electrónica ilegal

Redacción CNM marzo 02, 2026

Home Ads

Home Ads

 




El sábado pasado, la policía, junto con personal del área de Inspección del Municipio de General Lavalle, clausuró antes de que comenzara una fiesta electrónica que iba a desarrollarse en una chacra ubicada en calle 40 y Colectora, sobre la Ruta 11 km 321.




El evento no contaba con la autorización municipal correspondiente, motivo por el cual las autoridades procedieron a clausurar el lugar y a sancionar al propietario con la infracción correspondiente.


La acción busca prevenir situaciones que puedan poner en riesgo la seguridad y el orden en la comunidad.


Home Ads

Home Ads
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
Tags