Ni madrugar ni entrenar: los 3 hábitos que tienen las personas exitosas

NACIONALES

Durante años se instaló la idea de que para alcanzar el éxito era necesario levantarse a las cinco de la mañana, hacer ejercicio todos los días y seguir rutinas extremadamente estrictas.

Sin embargo, distintos especialistas en psicología del comportamiento y productividad sostienen que el éxito personal y profesional no depende únicamente de estos hábitos , sino de ciertas conductas mentales y organizativas que se repiten en muchas personas que logran sus objetivos.

En ese sentido, el psicólogo organizacional Adam Grant , profesor de la Escuela de Negocios Wharton de la University of Pennsylvania , explica que las personas que logran mejores resultados suelen desarrollar prácticas simples pero constantes .

“El progreso no depende solo de lo que sabemos, sino de cómo aplicamos ese conocimiento y de nuestra disposición a seguir aprendiendo”, señala el especialista al analizar los comportamientos que suelen repetir quienes alcanzan altos niveles de desempeño.

Las personas exitosas suelen definir metas concretas y medibles. Revisarlas periódicamente les permite ajustar estrategias, mantener la motivación y no perder de vista lo que quieren lograr .

Otro rasgo común es la capacidad de enfocarse en lo importante. Esto implica descartar tareas, compromisos o distracciones que no aportan valor a sus objetivos principales.

En lugar de ver los fracasos como un obstáculo definitivo, los utilizan como fuente de aprendizaje. Esta mentalidad les permite mejorar, adaptarse y seguir avanzando incluso cuando las cosas no salen como esperaban.

Fuente: TN