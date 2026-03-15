Netanyahu tuvo que publicar un video en redes sociales para demostrar que está vivo

TEHERÁN (AFP).- El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu publicó un video en sus redes sociales luego de rumores en redes sociales que especulaban sobre su posible fallecimiento en un ataque iraní sobre Israel . El funcionario se mostró sonriente y comprando un café , e incluso bromeó frente a la cámara que lo filmaba: “ ¿Dicen que estoy qué? “.

Netanyahu también mostró los cinco dedos de ambas manos , en un gesto para demostrar que no había sufrido ninguna lesión en un bombardeo. “Su apoyo es increíble; nos fortalece a mí, al gobierno y a las Fuerzas de Defensa de Israel. Estamos llevando a cabo operaciones que no puedo compartir ahora, pero también estamos realizando operaciones muy importantes en Irán y Líbano “, afirmó en el video,

La publicación se dio luego de que los Guardianes de la Revolución iraníes calificaran al primer ministro de criminal y juraran perseguirlo y matarlo . Por su parte, el ejército iraní aseguró haber llevado a cabo ataques con drones contra una importante unidad policial y un centro de comunicaciones por satélite en Israel.

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La guerra empezó el 28 de febrero, cuando los ataques de Estados Unidos e Israel acabaron con la vida del anterior líder supremo, Alí Khamenei, padre de Mojtaba. Por primera vez desde entonces, Teherán vivió este domingo una jornada laboral relativamente normal , con tráfico más intenso que la semana pasada y algunos cafés y restaurantes abiertos.

En el bazar de Tayrish, un popular centro comercial del norte de la capital, más de un tercio de los puestos reabrieron cinco días antes del Nouruz , el Año Nuevo persa.

En tanto, Irán advirtió este domingo a otros países que si intervienen habrá “una escalada” en la guerra en Medio Oriente , a la que el presidente estadounidense Donald Trump descartó poner fin por el momento.

En una entrevista con NBC News , el presidente estadounidense aseguró que Teherán quiere sentarse a negociar pero que Washington seguirá adelante con su ofensiva . “Irán quiere llegar a un acuerdo y yo no quiero hacerlo porque las condiciones aún no son lo suficientemente buenas”, dijo Trump a la cadena estadounidense.

También aseguró que podría bombardear de nuevo objetivos en el principal centro de exportación de crudo de Irán , situado en la isla de Jark, “ solo por diversión ”.

Irán, por su parte, aseguró que la guerra no acabará hasta que tenga garantías de su fin definitivo . “Esta guerra terminará cuando tengamos la certeza de que no se repetirá y de que se pagarán reparaciones”, dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abás Araqchi al medio en lengua árabe Al-Araby Al-Jadeed .

“Ya vivimos esto el año pasado: Israel atacó, luego Estados Unidos se reagruparon y volvieron a atacarnos”, añadió en referencia a la breve guerra de junio de 2025 desatada por ataques de Israel y Estados Unidos.

El ministro también llamó a los demás países a “ abstenerse de cualquier acción que pueda llevar a una escalada ” y aseguró que tiene “muchas pruebas” de que las bases estadounidenses de Oriente Medio se utilizaron para atacar a su país, citando a Emiratos Árabes Unidos.

Tras más de dos semanas de guerra, ninguna de las partes moderó su retórica a pesar de las bajas, principalmente en Irán, y de las consecuencias económicas de la contienda bélica. Trump también dijo que las fuerzas estadounidenses intensificarán los ataques en la costa iraní , al norte del estrecho de Ormuz, para despejar el camino y permitir la reanudación del transporte de petróleo.

Fuente: La Nación