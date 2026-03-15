Liberaron al hombre de 65 años acusado de masturbarse en una calle de La Plata

El hombre de 65 años, que había sido detenido en la ciudad de La Plata por haberse masturbado en la calle , fue liberado en las últimas horas. Así lo ordenó la fiscal Betiana Lacki de la UFI N°2 para que continúe el proceso judicial en libertad.

El acusado es Juan Carlos García , a quien se le abrió una causa por exhibiciones obscenas , delito que prevé penas que van desde las multas económicas hasta 4 años de prisión si se suma un agravante.

Todo comenzó en la zona de diagonal 113 y 119 cuando una mujer llamó al 911 y contó que un hombre estaba masturbándose a la vista de todos dentro de su auto.

La denunciante de 33 años aportó detalles clave sobre el sospechoso y el modelo de la camioneta, una Partner color bordó. Esta información permitió a los efectivos del Comando de Patrullas montar un operativo cerrojo en el Bosque.

Los policías recorrieron las inmediaciones hasta que localizaron la camioneta estacionada en 120 entre 52 y 53, indicó el diario El Día . Allí, encontraron a García y lo detuvieron .

No era la primera vez que el hombre era visto en esa actitud en la zona. Varias mujeres advirtieron la situación , lo cual resultó fundamental para que la Policía pudiera actuar y detenerlo.

Si bien la denunciante lo había filmado, la fiscalía ordenó la libertad del acusado , ya que consideró que no tenía antecedentes.

García no se resistió a la detención ni se dio a la fuga, un punto que también tuvo en cuenta la fiscal, informó Noticias Argentinas .

Días atrás, detuvieron a una mujer que apuñaló a un hombre de 68 años en la ciudad de La Plata porque lo encontró masturbándose frente a sus hijos de 9 y 7 años.

Luego de recibir una alerta al 911 sobre un hombre mayor herido en la calle, los policías llegaron al lugar y encontraron a la víctima con heridas de arma blanca en el pecho, el cuello y la cara .

Mientras realizaban las primeras pericias en la escena, una mujer se acercó y admitió el ataque , el cual, según su testimonio, ocurrió después de encontrar al hombre, a quien le alquilaba una habitación desde hace unos días, masturbándose frente a sus dos hijos.

Fuente: TN