Un exprefecto fue asesinado a balazos en Rosario mientras trabajaba como chofer de aplicación

Un exprefecto de 57 años fue asesinado a balazos mientras trabajaba como chofer de aplicación en la ciudad santafesina de Rosario . Los investigadores intentaban esclarecer las circunstancias del ataque.

El cuerpo de Juan Carlos Baini fue encontrado con al menos dos disparos en la espalda sobre la colectora José María Rosa , justo frente al inconcluso Hospital Regional Sur.

Los vecinos de la zona de 5 de Agosto y José María Rosa alertaron a la Policía al ver el cuerpo tirado en la calle. Los policías encontraron la Renault Kangoo de la víctima con las puertas abiertas , un detalle clave para reconstruir los últimos movimientos de Baini antes del ataque.

De acuerdo con las primeras pericias, no había vainas servidas en la escena , lo que suma misterio a la mecánica del crimen. La Unidad de Violencias Altamente Lesivas (Uval) tomó intervención en el caso.

Baini vivía en Villa Gobernador Gálvez, a pocos minutos del lugar donde lo mataron. Luego de retirarse de la Prefectura en 2015, cobraba una jubilación que no le alcanzaba para vivir, por lo que decidió trabajar como chofer en aplicaciones de viajes. Esa actividad se transformó en su principal ingreso para sostenerse junto a su esposa.

Los investigadores reconstruyeron que los asesinos no le dieron tiempo de sacar la pistola calibre 45 que llevaba en la cintura . Lo atacaron de espaldas y, cuando la Policía llegó, el arma estaba tirada junto al cuerpo.

Fuente: TN