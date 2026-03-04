Murió tras dos semanas internada por la golpiza de su pareja

NACIONALES





Una profunda conmoción sacude a Pilar, la localidad ubicada a unos 40 kilómetros de la ciudad de Córdoba, tras confirmarse la muerte de Iris Blanco, una mujer de 33 años que permanecía internada desde hacía casi tres semanas luego de haber sido golpeada por su pareja.

El hecho ocurrió el 14 de febrero, cuando Blanco fue agredida por Ernesto Romagnoli, de 36 años, aparentemente en medio de una discusión. Tras el ataque, la mujer fue asistida primero en un centro de salud de Pilar y luego derivada al Hospital Misericordia de la capital debido a la gravedad de las lesiones.

Después de poco más de dos semanas de internación, los médicos confirmaron su fallecimiento producto de los traumatismos sufridos.

Romagnoli fue detenido el 15 de febrero, un día después de la golpiza, en calle Zenón López al 1300 de Pilar. El arresto se realizó en cumplimiento de un decreto de detención por violencia familiar relacionado con el episodio.

El atacante ya contaba con antecedentes penales por violencia de género, aunque se encontraba en libertad al momento del episodio.

Tras la muerte de la víctima, la imputación fue agravada a femicidio en la causa que investiga la Fiscalía de Río Segundo, a cargo de Patricia Baulies.

Dolor en la comunidad

Iris Blanco era enfermera, oriunda de Pilar, y trabajaba en el Hospital de Río Segundo. Además, era madre de dos hijos pequeños, según indicaron allegados.

Mientras la investigación avanza en el ámbito judicial, en redes sociales y entre personas cercanas comenzaron a difundirse testimonios que describen un posible historial de violencia previo en la relación.

El caso generó fuerte impacto en las localidades de Pilar y Río Segundo, donde decenas de personas despidieron a Iris y pidieron justicia.



