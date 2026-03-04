Hervir suavizante con una cucharada de bicarbonato: para qué sirve y cómo usarlo

Con el paso del tiempo, es normal que la ropa pierda suavidad, retenga olor a humedad o quede con cierta rigidez después del lavado. Frente a eso, muchos recurren a soluciones caseras que potencien el resultado del lavarropas sin gastar de más. Una de las más comentadas es hervir suavizante con una cucharada de bicarbonato de sodio .

La combinación no es casual. El bicarbonato ayuda a equilibrar el pH del agua y actúa como neutralizador de olores , mientras que el suavizante aporta fragancia y mejora la textura de las fibras . Juntos pueden dar un plus de frescura y flexibilidad a determinadas prendas.

Este método se utiliza principalmente para:

Es especialmente recomendable para textiles resistentes que necesitan recuperar textura, como toallas, mantas o ropa de cama.

Si querés probar este truco en casa, seguí estos pasos:

No es necesario prolongar el tiempo de remojo: unos minutos alcanzan para que la mezcla actúe.

Aunque se trata de un método sencillo, conviene tener en cuenta algunas recomendaciones:

Este truco puede ser útil de manera ocasional, especialmente cuando las prendas necesitan recuperar suavidad o eliminar olores acumulados. Sin embargo, no reemplaza el lavado habitual ni el uso correcto de detergente y suavizante según las indicaciones del fabricante.

