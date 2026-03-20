Murió Chuck Norris: la historia de su verdadero nombre

El jueves 19 de marzo se conoció la triste noticia de la muerte de Chuck Norris . El actor, sinónimo del cine de acción, protagonizó decenas de películas que quedarán en la memoria de sus fans. En los últimos días había sufrido complicaciones de salud y había permanecido internado.

En su extensa trayectoria y la fama que adquirió, hay un dato que no es muy conocido entre el público: su verdadero nombre . Y es que el actor no se llamaba Chuck, sino Carlos. Más específicamente Carlos Ray Norris .

Pero ¿por qué cambió su nomnbre? A los 18 años ingresó en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y fue enviado a Corea del Sur. Allí, en la base de Osan, empezó a practicar artes marciales, algo que nunca más abandonó. Fue ahí donde también se hizo amigo de un joven latinoamericano que quedó sorprendido por su nombre de origen español. “En inglés Carlos se dice Charles, y a los Charles se les dice Chuck. Así que a partir de ahora te voy a llamar Chuck” , le dijo. Estas palabras marcaron el futuro artístico de Norris, que decidió cambiar su nombre.

Norris nació el 10 de marzo de 1940 en Ryan, Oklahoma, en Estados Unidos. Al graduarse del secundario se alistó en la Fuerza Aérea y, mientras estuvo destinado en Corea del Sur, aprendió karate, disciplina que no le resultó para nada fácil, según explicó en 1980 a la revista People . A fuerza de perseverancia y largos entrenamientos diarios logró desarrollar la habilidad que lo llevaría a convertirse en campeón mundial en seis ocasiones y, posteriormente, en estrella de Hollywood.

Fue de la mano de Bruce Lee, a quien conoció durante una competencia y se volvió un entrañable amigo, que debutó en cine en la película El regreso del dragón (1972), que lo lanzó al estrellato. La década del 80 lo vio brillar en películas de acción como McQuade, el lobo solitario (1983), Desaparecido en acción (1984), Código de silencio (1985) y Fuerza Delta (1986).

En 1993 llegó Walker, Texas Ranger , una serie que atrapó a los televidentes durante ocho temporadas y se convirtió en un programa de culto hasta el día de hoy. Norris se puso en la piel de Cordell Walker, un sheriff de la ciudad de Dallas que impartía justicia y atrapaba a los malvados gracias a sus habilidades en karate y a la ayuda de un equipo que lo respaldaba en todas sus andanzas. “Cuando me llegó este proyecto me gustó la idea de interpretar una historia basada en la cultura del western. Tenía la acción y el humor que yo quería , por lo que era una combinación perfecta de cosas que podían hacerla funcionar”, aseguró el actor sobre el rol que lo hizo triunfar en la pantalla chica.

Sus últimos trabajos en cine fue en Los indestructibles 2 (2012) y Agent Recon (2024), además de la película australiana Zombie Plane , aún sin estrenar, que hizo junto al rapero Vanilla Ice.

Fuente: La Nación