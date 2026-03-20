La esposa de Adorni compró en 2024 la casa en el country de Exaltación de la Cruz señalada por la diputada Pagano

Bettina Angeletti , esposa del jefe de Gabinete , Manuel Adorni , registró a su nombre en noviembre de 2024 la casa en el country Indio Cua Golf Club de Exaltación de la Cruz que señaló en una denuncia penal la diputada Marcela Pagano .

Según documentación catastral, obtenida por LA NACION en un trámite regular ante la Dirección Provincial de Registro de la Propiedad bonaerense , Angeletti figura como única titular de la Unidad Funcional 380 de Indio Cua desde el 15 de noviembre de 2024, cuando se la compró a otro particular. El documento deja constancia de su fecha de nacimiento, su nacionalidad y de que está casada con Manuel Adorni.

Pagano denunció que Adorni no había incluido la casa de Exaltación de la Cruz en la declaración jurada que debe entregar cada año en la Oficina Anticorrupción (OA) . En su última presentación, correspondiente a 2024, el actual jefe de Gabinete reportó dos propiedades inmuebles: un departamento de 115 metros cuadrados en Parque Chacabuco (a medias con su esposa) y otro de 107 metros cuadrados en La Plata, su ciudad natal (100%, donación familiar). Anotó también ahorros por cerca de 50.000 dólares y deudas por alrededor de 90.000 dólares.

Pero no está claro si la casa en el country figura en el anexo reservado con los bienes de Angeletti. Los funcionarios públicos están obligados por ley a declarar el patrimonio de sus cónyuges, pero ese archivo no se puede consultar en línea ; es facultad del Ministerio de Justicia decidir si lo da a publicidad o no ante el pedido de un particular o una entidad interesada. En cambio, sí debe entregarlo a pedido de una autoridad judicial. Esto es así desde 2013, cuando el kirchnerismo impulsó una reforma de la Ley de Ética Pública que fue muy cuestionada por restringir el acceso a datos patrimoniales de los funcionarios.

LA NACION consultó a Adorni en la mañana del jueves. Cinco horas después, el funcionario derivó la respuesta a su abogado, que tomó nota de una serie de preguntas respecto de la propiedad en Exaltación de la Cruz. Pasadas las 19, contestó: “La información solicitada está siendo investigada en la justicia y a su disposición. No hay declaraciones en el término de tus preguntas”.

El cuestionario buscaba dilucidar si la propiedad está declarada ante la OA o la ARCA (en caso afirmativo si podía compartir alguno de esos documentos), los motivos por los cuales Adorni no figura como cotitular, con qué tipo de ingresos se había hecho la operación (gananciales o propios) y si existía alguna documentación respaldatoria para justificar el origen de los fondos; por ejemplo, escritura pública o instrumento privado ante escribano público de, por ejemplo, un adelanto de herencia.

La denuncia que presentó Pagano sobre la casa de Indio Cua se montó sobre los cuestionamientos políticos que soporta Adorni desde hace dos semanas cuando se conoció que su esposa había volado en el avión presidencial como parte de la comitiva que acompañó a Javier Milei a Miami y Nueva York. A esa polémica se sumó la noticia de que el jefe de Gabinete viajó en avión privado a Punta del Este con su familia durante el feriado de carnaval. Lo acompañó un periodista, Marcelo Grandio , que tiene programas en la Televisión Pública (área que reporta al propio Adorni). El juez federal Ariel Lijo investiga este episodio , en busca de determinar si pudiera encuadrarse en un delito de dádivas o enriquecimiento ilícito.

La diputada Pagano -exmiembro del bloque de La Libertad Avanza (LLA) - radicó otra denuncia que se investiga por separado.

Allí reclamó que se investigaran los contratos de la consultora de Angeletti, +BE , que se dedica al “coaching ontológico” y que fue creada en 2024 poco después de que Adorni juró como vocero presidencial. Entre los clientes está confirmado que tuvo a la naviera National Shipping.

En ese expediente, indicó la legisladora, incorporó este jueves la mención a la casa en Exaltación de la Cruz.

Según la presentación judicial, las expensas del lote 380 del Country Indio Cua empezaron a figurar a nombre de Bettina Angeletti, esposa de Adorni, “lo que sugiere la existencia de un vínculo dominial o posesorio con dicho lote que no fue informado ante las autoridades competentes”. Añadió que después de comprar la propiedad la familia del funcionario hizo una obra de gran magnitud.

El country cuenta con cancha de golf, caballerizas y canchas de tenis y de fútbol. Pagano especuló que, según inmobiliarias, “el valor promedio de venta de casas allí asciende a aproximadamente US$149.875, con valores que oscilan entre US$ 129.000 y US$249.000 dependiendo de la superficie y ubicación del lote, a lo que debe adicionarse una cuota de ingreso que, según los avisos vigentes, se sitúa en torno a los $5.000.000. Las expensas mensuales incluyen el uso de todas las instalaciones deportivas”. Para la exlibertaria eso implica una “discordancia en la declaración jurada patrimonial” de Adorni.

La diputada reclamó al Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires que informe la titularidad dominial del lote 380 del country y solicitó información a la administración del emprendimiento para saber “si Manuel Adorni y/o Bettina Angeletti figuran como propietarios, copropietarios, poseedores o locatarios de algún lote y/o vivienda dentro del emprendimiento; (c) si se ha tramitado y/o aprobado algún plano de obra o permiso de construcción vinculado al lote 380 o a cualquier otro lote asociado a los nombrados; (d) la fecha de inicio y finalización de eventuales obras de construcción” en relación a la casa señalada.

LA NACION obtuvo esa documentación, en la que se constata la operación de compra a nombre de Angeletti, firmada por la escribana Adriana Nechevenko de Schuster. La esposa de Adorni posee, además, una propiedad inscripta a su nombre en el partido de Morón.

Fuentes consultadas por LA NACION en Exaltación de la Cruz indicaron que han visto de manera cotidiana a Adorni en la zona y que la familia de Angeletti es habitué del club Indio Cua desde hace años. La camioneta Jeep que el funcionario tiene declarada a su nombre suele estar en el lote 380, como muestran imágenes que acompañan esta nota.

El Gobierno evitó hacer comentarios. Desde temprano, cuando ya circulaba en las redes la acusación de Pagano, Milei le había dado un respaldo formal a Adorni y lo ratificó como jefe de Gabinete, en rechazo a un artículo periodístico que especulaba con un recambio inminente.

La única voz oficialista que se refirió a lo publicado por Pagano fue la diputada Lilia Lemoine : “Es una casa reformada... en un country de clase media. No es una mansión en la isla”. Esta última mención es un señalamiento a Pagano, que vive con su pareja -el abogado Franco Bindi- en La Isla, el lujoso barrio de Nordelta.

Unos 78,3 kilómetros a través de la Autopista del Oeste separan al domicilio porteño de Adorni, en Parque Chacabuco, del barrio privado Indio Cua. Son 61 hectáreas, cuyas viviendas giran alrededor de una cancha de golf.

Su entrada, al costado de la ruta 6 y custodiada por seguridad privada, apunta hacia dos predios que contienen una pista hípica, un supermercado y una pileta comunitaria. Más adelante se encuentra la zona de práctica de golf. A su lado comienza un zigzag de callecitas sobre las que se encuentran los lotes de las casas.

Se observa una pegada a la otra. Los lotes no son grandes. Quienes buscan comprar una propiedad allí suelen escuchar la oferta de adquirir uno con dimensiones más amplias o dos chicos.

Dado que se trata de un country de 1971, las construcciones allí pueden llegar a acumular hasta unos 55 años. Por este motivo, los proyectos de reformas para casas ya instaladas se reiteran. Incluso, los trabajos que implican iniciar desde cero un nuevo hogar.

Los precios de venta oscilan entre US$90.000 y US$200.000, según el lote y sus prestaciones. No todos tienen pileta. El gran atractivo del lugar es la vista a la cancha de golf de 18 hoyos. El paisaje exige unas expensas cuyo costo puede variar entre los $600.000 y los 800.000 pesos.

Con la colaboración de Ignacio Grimaldi

Fuente: La Nación