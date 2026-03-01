Múltiples allanamientos en cinco barrios de la Ciudad: detuvieron a 14 personas que vendían droga

NACIONALES

La Policía de la Ciudad encabezó un megaoperativo para desarticular bandas narco y puntos de venta en distintos sectores porteños. Según indicaron a TN, 14 personas fueron detenidas durante los 13 allanamientos realizados.

La intervención fue llevada a cabo por efectivos de la División Investigaciones Antidrogas Zona Norte y Sur, realizada en los barrios 1-11-14, Constitución, Balvanera, Barracas y Villa Santa Rita .

En el procedimiento, los efectivos secuestraron 400 gramos de cocaína , 297 gramos de pasta base , marihuana , tusi , dinero en efectivo y armas de fuego con sus respectivas municiones.

Fuentes policiales informaron a TN que uno de los detenidos tenía un total de 35 antecedentes penales , incluyendo una elevación a juicio, procesamientos con prisión preventiva y condenas por robo. Otro de los acusados llevaba tobillera electrónica por estar investigado por homicidio agravado .

Los 14 imputados tenían un extenso prontuario delictivo , por comercialización y tenencia de drogas, robos, lesiones, portación de armas y resistencia a la autoridad.

El operativo se dio en el marco de tres causas que fueron investigadas por meses: una de ellas fue iniciada en agosto del 2025 para desmantelar una vivienda que daba al público y era utilizada como búnker en el barrio 1-11-14.

Otra de las investigaciones comenzó en octubre de 2025 y apuntaba a una banda que utilizaba bares o comercios como puntos de venta de droga en la zona de Constitución, Balvanera y Villa Santa Rita.

Finalmente, una tercera causa investigaba un inmueble utilizado para la comercialización de droga abierto las 24 horas, en el barrio de Barracas.

En los allanamientos intervino el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°31, junto al Juzgado Penal Contravencional y de faltas Nº12, ambos en colaboración con la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Delitos Vinculados con Estupefacientes (UFEIDE) .

Luego del despliegue, el Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri , publicó un breve comunicado en redes sociales celebrando el accionar policial. “ Donde se escondan, los vamos a ir a buscar ”, escribió en su perfil de X .

“Después de meses de investigación, realizamos 13 allanamientos en 5 puntos de la Ciudad. Detuvimos a 14 delincuentes con amplio prontuario y secuestramos armas y droga”, siguió el mensaje.

Fuente: TN