Catorce detenidos por narcomenudeo en la Ciudad: uno tiene 35 antecedentes penales y otro llevaba tobillera por una causa de homicidio

Una operación contra el narcomenudeo con allanamientos en cinco barrios de la Ciudad de Buenos Aires terminó con 14 detenidos y la incautación de armas y estupefacientes . Entre los acusados, hay un hombre que tenía 35 antecedentes penales y otro que llevaba una tobillera electrónica por una causa de homicidio agravado .

Los operativos fueron desarrollados por la Policía de la Ciudad y se llevaron a cabo en los barrios 1.11.14, Constitución, Balvanera, Barracas y Villa Santa Rita.

Durante los trece allanamientos se secuestraron 400 gramos de cocaína, 297 gramos de pasta base , además de marihuana, otras drogas y dinero en efectivo.

Entre los detenidos, informó la fuerza porteña, había ocho personas que sumaban cerca de 60 antecedentes penales . Además del caso de homicidio, tenían causas por comercialización y tenencia de drogas, robos simples y agravados, resistencia y atentado contra la autoridad, lesiones y portación de armas.

El ministro de Seguridad, Horacio Giménez, explicó que el operativo busca debilitar a las redes de narcotráfico "al sacarles el financiamiento secuestrando drogas y dinero e impedir su funcionamiento". Los operativos fueron ordenados por dos jueces en causas por comercialización drogas.

Los procedimientos fueron encabezados por efectivos de la División Investigaciones Antidrogas Zona Norte y Sur y se concretaron en inmuebles ubicados en César Díaz al 2900, Pavón al 1100, Salta al 1400 y 1500 y Adolfo Alsina al 2900, además de tres objetivos en la 1-11-14, en las manzanas 3 y 4 del Barrio Illia y otro en Alvarado 2312.

En los siete allanamientos realizados en Constitución, Balvanera y Villa Santa Rita se detuvieron a cuatro personas, en el marco de una investigación iniciada en octubre de 2025, que permitió reunir pruebas sobre una organización que utilizaba bares y comercios de la zona como cobertura para el acopio y la venta de cocaína .

Allí se secuestraron 54,1 gramos de cocaína fraccionada en distintas modalidades, 20,9 gramos de marihuana, una pistola Bersa calibre 9 milímetros con cargador y cartuchos, una caja con municiones, cuatro celulares y 228.420 pesos en efectivo.

Los agentes, además, verificaron que los imputados, de 32, 35 y dos de 44 años, registraban 50 antecedentes por causas previas, entre ellas por infracción a la Ley 23.737, robos simples y agravados, atentado, resistencia o desobediencia a la autoridad, lesiones y amenazas.

Uno de ellos, el de 35 años, registraba en total 35 antecedentes, incluyendo una elevación a juicio vigente, procesamientos con prisión preventiva y condenas por robo.

En otra de las causas, se produjeron siete detenciones luego de tres allanamientos en el barrio 1-11-14. Se desmanteló una vivienda utilizada como búnker con salida directa a la vía pública , en el marco de una investigación iniciada en agosto de 2025. Los detenidos son cuatro hombres y tres mujeres, de entre 21 y 38 años.

Además, se incautaron 300 gramos de cocaína, 297 gramos de pasta base, nueve bolsas de tusi (11,1 gramos) y marihuana en envoltorios. De los siete detenidos en la Villa 1-11-14, cuatro sumaban un total de 14 antecedentes.

Dos de ellos concentraban las causas más relevantes (sumando 10 en total), vinculadas a infracción a la Ley 23.737, robos agravados, pedidos de captura y medidas judiciales vigentes. Incluso uno de ellos, con solo 22 años, cumplía una medida de monitoreo electrónico dispuesta en el marco de una causa por homicidio agravado.

En tanto, en una tercera causa, en Barracas, se llevaron a cabo tres allanamientos con un resultado de tres mujeres detenidas y el secuestro de 46 gramos de cocaína.

En esta causa se investiga un punto de venta que funcionaba las 24 horas en un departamento dedicado al narcomenudeo .

“Donde se escondan, los vamos a ir a buscar. Después de meses de investigación, realizamos 13 allanamientos en 5 puntos de la Ciudad. Detuvimos a 14 delincuentes con amplio prontuario y secuestramos armas y droga. Acá no hay refugio para el delito. Ley y orden”, sostuvo el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, al hacer un posteo sobre los operativos en su cuenta de X.

Fuente: Clarín