Se derrumbó parte del escenario de un boliche de Costanera: hay 15 heridos y 700 personas fueron evacuadas

NACIONALES

Parte del escenario de un boliche de Costanera se derrumbó encima del público este domingo a la madrugada: 700 personas fueron evacuadas del establecimiento y al menos 15 resultaron heridas .

La dramática escena ocurrió en el local bailable Archi Club , ubicado en Av. Costanera Rafael Obligado 6551 . Según pudo saber TN , también una estructura de luces se cayó encima de las mesas ocupadas por los presentes.

Las víctimas fueron asistidas por el SAME, siendo cinco de los heridos trasladados al Hospital Pirovano, Rivadavia y Fernández , donde los diagnosticaron con politraumatismos.

Personal de Bomberos y Policía de la Ciudad arribó al lugar para realizar las tareas de evacuación. Además, el despliegue contó con 10 móviles sanitarios en el lugar.

De acuerdo a lo que trascendió, el escenario que se desplomó no era parte de las instalaciones del boliche , más bien, la estructura fue colocada horas antes del evento para formar parte de una función especial .

Por cuestiones de organización y correcto montaje de las instalaciones que iban a ser utilizadas, la fiesta electrónica comenzó alrededor de la 1 de la mañana, una hora más tarde de lo estipulado.

El episodio ocurrió cerca de las 5 mientras un DJ londinense realizaba su presentación. La estructura se cayó en la zona VIP del recinto , ubicada en un área que funciona como una terraza con vista al río .

Fuente: TN