Motochorros mataron a un policía durante un intento de robo en Lanús

Un agente de la Policía Federal Argentina (PFA) de 34 años fue asesinado a balazos durante un intento de robo en la intersección de avenida Remedios de Escalada y avenida Hipólito Yrigoyen.

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió alrededor de las 15 cuando la víctima, C.M.N., se encontraba junto a su pareja, A. N. A. , en la calle. En ese momento, dos delincuentes en una moto los sorprendieron para robarles.

La mujer relató a las autoridades que no pudo precisar si los asaltantes lograron llevarse el arma reglamentaria del agente. “Escuché tres disparos. El enfrentamiento duró segundos” , dijo una vecina al aire de TN .

El policía recibió heridas de arma de fuego en el pecho y en la pierna derecha . De inmediato, fue trasladado de urgencia al Hospital Evita de Lanús, pero los médicos no lograron salvarle la vida y confirmaron su fallecimiento poco después de su ingreso.

Tras el crimen, intervino la Unidad Funcional de Instrucción N° 6 de Lanús y se dio aviso a la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) Avellaneda-Lanús .

Los investigadores trabajan para identificar a los autores del homicidio y determinar si lograron sustraer el arma reglamentaria y la moto del efectivo.

Fuente: TN