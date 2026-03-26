La burla que le hizo un ladrón a la empleada de un kiosco que lo enfrentó con un cuchillo durante un robo

Un ladrón, que vestía una capa, intentó asaltar un kiosco en pleno centro de la ciudad de Córdoba y la empleada lo enfrentó con un cuchillo de carnicería. Sin embargo, el delincuente tuvo una insólita reacción: se burló de ella y luego se dio a la fuga.

La secuencia se produjo este jueves por la mañana, minutos antes de las 7, en un local ubicado en la calle Chacabuco al 400 y quedó registrado por las cámaras de seguridad del lugar.

Según lo que se observa en las imágenes, el ladrón ingresó con una manta negra sobre los hombros y se dirigió directamente detrás del mostrador, donde se encontraba la mujer que trabaja en el comercio. En ese momento, ella reaccionó, tomó un cuchilló y logró hacerlo retroceder .

Segundos después, el sospechoso comenzó a hacerle muecas a la empleada en forma de burla . Ella mantuvo firme la mano que sostenía el cuchillo, mientras que con la otra tomó su celular y se lo guardó en el bolsillo para evitar que se lo robara. Luego, el joven se dio la vuelta y escapó del local .

La dueña del kiosco aseguró en diálogo con El Doce que la zona es un “punto rojo” y denunció demoras en la respuesta policial. “Hoy la empleada se pudo defender. Avisé al grupo con policías, pero los móviles llegaron media hora más tarde y no pasó nada ”, afirmó Keply Moreno. Además, sostuvo que el mismo sospechoso habría cometido un asalto a una cuadra del lugar.

La comerciante también expresó su preocupación por la inseguridad en el área e insistió en que los reclamos no tienen respuesta . “He presentado notas, hablé con comisarios y nadie nos lleva el apunte”, manifestó. En ese sentido, pidió la instalación de una posta fija de la Policía.

De acuerdo a su testimonio, en lo que va del año ya registraron al menos siete robos o intentos de robo en la zona . “Somos gente laburadora que solo quiere trabajar tranquila”, señaló.

Fuente: TN