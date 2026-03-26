MAR DEL PLATA: Destituyeron por maltratos, acoso y abuso de poder a un juez del Tribunal de Trabajo de Mar del Plata

ZONALES





El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires resolvió este miércoles la destitución del juez Mariano José Riva, quien se desempeñaba como titular del Tribunal de Trabajo N° 4 de Mar del Plata. El ahora exmagistrado, oriundo de Dolores, se encontraba suspendido desde fines del año pasado tras una grave denuncia por maltrato, hostigamiento, acoso sexual y abuso de autoridad dentro de su ámbito laboral.





La decisión se tomó luego de un extenso proceso en el que se consideraron plenamente acreditadas las acusaciones impulsadas por la Asociación Judicial Bonaerense y por el procurador general bonaerense, Julio Conte Grand. Durante el juicio se comprobó que Riva mantenía conductas sistemáticas de violencia laboral contra trabajadores y trabajadoras judiciales, generando un ambiente hostil y dañino dentro del tribunal.





El debate oral y público comenzó el pasado 17 de marzo en el Salón Dorado del Senado provincial y contó con una importante carga probatoria. Más de veinte víctimas brindaron su testimonio, en el marco de una lista que originalmente incluía a más de 50 personas entre testigos, peritos y funcionarios judiciales. Las pericias oficiales incorporadas al expediente confirmaron el impacto psicológico que sufrieron quienes trabajaban bajo la órbita del magistrado.

Entre los hechos que se dieron por probados, se detallaron traslados de lugar de trabajo utilizados como forma de castigo, críticas injuriosas reiteradas, trabas para acceder a licencias médicas, intromisiones en la vida privada del personal y comentarios constantes de carácter sexual. Estas conductas fueron consideradas graves y determinantes para avanzar con la destitución.





Riva ya había sido apartado de sus funciones en febrero de 2024, cuando la Suprema Corte bonaerense le impuso una licencia compulsiva. Con el avance del proceso, la medida derivó en una suspensión formal y el embargo del 40% de su salario mientras se desarrollaba el jury.





El tribunal encargado de dictar la sentencia estuvo presidido por la titular de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, Hilda Kogan, e integrado por legisladores de distintos espacios políticos junto a representantes del Colegio de Abogados.





Tras conocerse la resolución, desde el gremio judicial destacaron el fallo como un hecho histórico. Oscar Yenni, secretario gremial de la Asociación Judicial Bonaerense, afirmó que la decisión marca un precedente claro dentro del Poder Judicial y remarcó que no hay lugar para la violencia laboral ni de género en ese ámbito. Según sostuvo, el resultado fue producto de la organización colectiva y de la decisión de no naturalizar este tipo de situaciones.





En la misma línea, Mónica Blanc, secretaria de Géneros y Diversidad del sindicato, puso el foco en la importancia de acompañar a las víctimas y fomentar la denuncia. Señaló que este tipo de resoluciones contribuyen a construir un Poder Judicial más justo, democrático y libre de violencias.





Con esta decisión, Mariano Riva queda definitivamente fuera del Poder Judicial bonaerense, cerrando un proceso que expuso una serie de prácticas graves dentro del Tribunal de Trabajo N° 4 de Mar del Plata. El caso se suma a otro antecedente reciente en ese mismo ámbito, ya que uno de sus integrantes, Alejandro Lerena, evitó enfrentar un jury al presentar su renuncia y acogerse a la jubilación a fines de 2024.