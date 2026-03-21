Milei dijo en Hungría que Cuba “será libre” a mitad de año y habló sobre inmigración

El presidente Javier Milei habló este sábado en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) , donde exponen anualmente distintos referentes mundiales de la ultraderecha. Allí dijo que “seguramente antes de mitad de año veamos a Cuba libre ”, calificó de “pichón de tirano” a su par español Pedro Sánchez y afirmó que “cuando la inmigración no se adapta culturalmente al lugar de destino, deja de ser inmigración y se convierte en invasión ”.

La política exterior ocupó un lugar central en su intervención: ratificó su alineamiento con Hungría en su resistencia a las directivas de la Unión Europea y envió un fuerte respaldo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump . El mandatario argentino celebró la iniciativa del “Board of Peace” del republicano y anticipó un cambio de era global: “ Estamos ante una reconfiguración del orden mundial . La era de la cooperación global sin brújula moral ha terminado”.

Discurso del Presidente Javier Milei en el CPAC Hungría 2026. pic.twitter.com/Ynrq9EjALN

Al referirse a la situación europea, Milei criticó el modelo de “Estado niñera” y las políticas migratorias vigentes en el continente. Se refirió indirectamente al presidente español, Pedro Sánchez, como un “pichón de tirano” y criticó la “sujeción nacional a los dictámenes unilaterales de organismos supranacionales” que, a su juicio, reemplazan la soberanía por “caprichos de burócratas”.

Uno de los momentos de mayor impacto fue cuando habló de Cuba. Milei sostuvo que se encuentra en un proceso de “perestroika” forzado por la miseria y adelantó que, bajo el liderazgo de Trump, “ probablemente veamos a Cuba libre antes de mitad de año ”.

En la parte de su discurso dedicado a la gestión interna, Milei aseguró que, tras heredar una inflación que “viajaba al 15.000% anual”, su administración logró reducirla al 30% , con la promesa de “exterminarla” antes de finalizar su primer mandato. También afirmó que sacó “a 15 millones de personas de la pobreza” y la redujo de un 57% al 30%.

El foro en que habló el líder de La Libertad Avanza fue inaugurado por su par húngaro Viktor Orbán , quien también hizo foco en el “wokismo” y aseguró que existe una “ lucha por el alma del mundo occidental ”. El referente europeo de la ultraderecha afirmó que “la censura progresista terminó” y mencionó que ese cambio global se debió a la influencia de Trump.

Además calificó la situación actual como un fuerte reajuste político y atacó contra conceptos como la “propaganda de género”.

Orbán recibió cálidamente a Milei este sábado temprano, antes del discurso del libertario, y lo destacó como uno de los principales referentes de la batalla cultural internacional. “ Aquí está, y estará, nuestro amigo Javier Milei. Le damos la bienvenida a Budapest ”. Justificó su importancia como figura de la derecha internacional con el posicionamiento de política exterior argentino: “Hoy en día, Argentina es un bastión de las fuerzas de derecha y Javier, como verán, es una estrella mundial de los valores occidentales”.

Definió la visita del mandatario como un suceso sin precedentes: “Es la primera vez en la historia de nuestras naciones que un presidente argentino visita Hungría . Estamos muy contentos; llega en un momento muy importante”.

El ministro de relaciones exteriores y comercio húngaro , Péter Szijjártó, también destacó el vínculo actual entre ambas naciones: “Antes no era así, pero ahora la Argentina y Hungría son aliados cercanos , nos apoyamos mutuamente en los valores más importantes y en los asuntos políticos internacionales más relevantes. Nos oponemos firmemente a la migración y consideramos que la migración ilegal masiva es una clara amenaza ”.

El ministro expresó su apoyo para el ingreso de la Argentina a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos ( OCDE ), afirmó que la política exterior argentina era un ejemplo a seguir y aseguró que el comercio entre ambos países se multiplicó por seis durante la gestión libertaria.

Orbán también destacó a otros referentes latinoamericanos, que llegaron al poder en los últimos meses, como parte del mismo entramado ideológico: “Las fuerzas nacionales de Rodrigo Paz tomaron el control de Bolivia y las tropas de José Antonio Kast liberaron Chile”.

Anticipó una expansión masiva de esta tendencia: “En uno o dos años, todo el mundo occidental lucirá radiante con colores patrióticos, nacionales y conservadores , tal como lo planeamos juntos hace unos años”.

Durante su alocución, el líder húngaro apuntó como es habitual contra la Unión Europea y se refirió a las próximas elecciones locales: “ ¡Ganaremos en abril! ¡El futuro de Hungría lo decidirán los húngaros, no Bruselas! “.

Algunos líderes participaron del encuentro de modo virtual, enviando mensajes grabados que fueron transmitidos en el evento, entre ellos Trump ; el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu; y el presidente chileno, José Antonio Kast . Quienes sí participaron presencialmente fueron, entre otros, el ex primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki ; el líder del partido español Vox , Santiago Abascal; y el hijo de Netanyahu .

Antes del evento, el Presidente mantuvo una reunión bilateral con el primer ministro en el monasterio Carmelita de Buda, donde estuvo acompañado por el canciller Pablo Quirno y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei . Orbán compartió postales del encuentro en sus redes sociales con la siguiente mención: “¡Bienvenido, presidente Javier Milei, a Budapest!”.

Según la agencia ANSA , fue durante la charla que el jefe de Estado argentino expresó: “Cuando la inmigración no se adapta culturalmente al lugar de destino, deja de ser inmigración y se convierte en invasión ”.

Por su parte Quirno definió la relación entre ambos países como un “contexto de gran sintonía entre los gobiernos del Presidente y el primer ministro Viktor Orbán ” y aseguró que la Argentina “volvió a posicionarse como un socio confiable con una amplia oferta exportable de alimentos y condiciones atractivas para la inversión, con reglas claras y previsibilidad a partir del RIGI”.

“La República Argentina y Hungría son países afines que comparten la defensa de los valores occidentales y una agenda internacional común , que se ha visto plasmada en que ambas naciones fueron miembros fundadores del Board of Peace”, ratificó la Oficina del Presidente tras el encuentro.

El comunicado hace referencia a la reunión de Milei y Orbán en febrero durante el primer encuentro del Consejo de la Paz, impulsado por Donald Trump. Ambos asistieron a la sesión inaugural en Washington y protagonizaron un video donde cantaron una canción de Elvis Presley junto a Gianni Infantino, presidente de la FIFA. En esa ocasión, los funcionarios mostraron gorras rojas con la inscripción USA y el líder húngaro bromeó en sus redes sociales sobre la afinidad entre ambos.

El primer mandatario también se reunió este sábado con su par húngaro, Tamás Sulyok , en el Palacio Sándor. Durante el encuentro, posaron frente a la prensa y Milei recibió una estatuilla de porcelana con la figura de un león , como presente de la administración anfitriona.

Este viaje es el cuarto destino internacional de Milei en el transcurso de poco más de una semana , ya que estuvo recientemente en Estados Unidos, Chile y España. El Presidente partió a la capital húngara el viernes, luego de una actividad en Tucumán por el denominado “Tour de la Gratitud”, evento orientado a retribuir el apoyo de los ciudadanos en las elecciones de medio término pasadas.

Fuente: La Nación