Milei apuesta a una nueva relación con la Corte y le prometió que por ahora no mandará los pliegos para completarla

NACIONALES

El cambio en el Ministerio de Justicia apunta mucho más allá de la confirmación de que Karina Milei ostenta la mayor cuota de poder dentro del Gobierno. La despiadada escena en la que el ex vice del área Sebastián Amerio se enteró que había sido corrido del cargo le sirvió a la hermanísima para mostrar no sólo que puede imponerse con los peores modos incluso ante Santiago Caputo , el todoterreno asesor presidencial al que empezó a limar con especial saña tras las últimas Legislativas, sino su disconformidad con los resultados que obtuvo la gestión política hecha por el amigo del secundario del consultor.

Por eso, mientras a Mariano Cúneo Libarona, de extrema confianza de los Milei, lo despedían con honores y foto en la Quinta de Olivos, Amerio se enteraba por Whatsapp mientras presidía una sesión del Consejo de Administración de la Magistratura.

“No cumplió con nada de lo que le prometió a Milei. Por más interna, si hubiera sido exitoso, Karina no tenía forma de correrlo porque para Javier equipo que gana no se toca. El problema fue que no hacíamos goles y a veces nos metían alguno ”, razona un estrecho colaborador del Presidente y de su hermana, que sostiene que el desembarco de Mahiques es parte de una nueva estrategia en el vínculo con el Poder Judicial.

Karina, al frente de ese plan, movió las fichas con tanto sigilo que hasta el día anterior en el entorno de Caputo confiaban en poder mantener a sus resortes del área y decían dudar de que Mahiques “pasara el filtro” de la Secretaría General de la Presidencia.

Nadie puede descartar que en una movida a dos puntas Karina se haya encargado de esparcir esas mismas dudas al bando enemigo como forma de distracción, luego de haber abrochado a Mahiques y hasta testeado -y garantizado- su nivel de lealtad para guardar silencio. Es que, ante la ola de rumores, el flamante ministro negó una y otra vez a sus colaboradores tener un ofrecimiento y salvo contados casos la mayoría se enteró por los medios. Dicen que Karina celebró que el operador judicial Daniel Angelici fuera uno de ellos: “Si la llamaba ‘El Tano’, ella no lo hubiera tolerado y buscaba otro; Mahiques entendió muy bien cómo debía moverse en este mundo”, resaltó una espada karinista.

Karina logró convencer a Milei que después de dos años, la salida de Cúneo Libarona debía servir para unificar la estructura de poder y terminar con el doble comando. El avance de la causa $LIBRA y los reveses en torno a las coimas en la Agencia de Discapacidad alimentaron su hipótesis de que el área no estaba bien conducida.

Acompañado por su amigo -y quien ofició de celestino político con Karina- Santiago Viola de vice , Mahiques se propone abrir una etapa de diálogo razonable e institucional con el máximo tribunal y, al mismo tiempo, descomprimir las disputas internas que se generaron alrededor de la idea de ampliar o completar el tribunal.

Para eso eligió dejar una definición política clara en su primera entrevista con el traje de ministro: dijo que el Gobierno libertario no insistirá, al menos durante este año, con cubrir las vacantes del máximo tribunal . Se trata de un contraste con el intento fallido de designar sin consenso a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla.

“Completar la Corte Suprema de Justicia hoy no es una prioridad del Gobierno. La prioridad es completar los juzgados inferiores . Hay provincias que tienen cámaras federales con la mitad de los miembros. Hay provincias que tienen jueces electorales vacantes”, le aseguró al periodista Eduardo Feinmann, en un mensaje de acercamiento también para los gobernadores aliados.

Los Menem, Eduardo “Lule” y Martín, el titular de la Cámara de Diputados, padrinos de Mahiques en la LLA, tendrán la misión de alinear los deseos de los mandatarios provinciales en esos temas con las necesidades de Milei de avanzar con leyes pendientes.

Aunque a quien quiera escucharlo perjura llevarse “excelente con los tres”, Mahiques mantiene desde hace años una relación más aceitada con Horacio Rosatti, presidente del tribunal. Y también tiene buena sintonía con Carlos Rosenkrantz. Tuvo los pliegos de ambos en sus manos durante la gestión de Mauricio Macri, cuando fue subsecretario de Asuntos Penitenciarios y Relaciones con el Poder Judicial.

Hasta aquí, Rosatti y Rosenkrantz eran percibidos dentro del Gobierno como los más distantes durante los primeros 26 meses de gestión libertaria.

En paralelo, el Gobierno busca sostener el vínculo político con Ricardo Lorenzetti, con quien Milei había tejido una relación cercana desde antes de llegar a la Casa Rosada. “Esto no significa nada en su contra. Queremos dialogar con todos sin dejar afuera a nadie y Juan Bautista es el indicado para eso porque los conoce muy bien a todos”, explicaron en Balcarce 50.

En cualquier caso, ya surge un cambio concreto: en el oficialismo aclaran que la intención es establecer un vínculo institucional y que por ese motivo el canal será principalmente Rosatti.

“Por su condición de presidente de la Corte, será el interlocutor más frecuente. Es lo que corresponde”, explicaron altas fuentes oficiales.

En la hoja de ruta trazada con Karina, Mahiques buscaría esta semana un primer encuentro con el alto tribunal . Como otra muestra de buena fe y estrategia para lograr consenso, quiere escuchar su visión sobre distintas iniciativas, incluido el texto definitivo que a fin de mes y luego de varias idas y vueltas el Ejecutivo mandará al Congreso para cambiar el Código Penal. En rigor, pretende cicatrizar heridas: “Es imposible pensar en que una reforma tan importante salga bien sin que opinen todos. Y eso no quiere decir que se cambien los lineamientos que propone el Presidente”, es la conclusión que ahora repiten en Casa Rosada. Confían en obtener mejores resultados.

Fuente: Clarín